Διαπρέπει ο νεαρός πατρινός Απ. Γεωργαράς στις ΗΠΑ

Βραβεία στο κολλεγιακό πρωτάθλημα πόλο
Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τον Απόστολο Γεωργαρά, τον νεαρό πατρινό πολίστα του ΝΟΠ, που μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, μετανάστευσε για σπουδές στις ΗΠΑ, όπου και συνεχίζει την καριέρα του, με την ομάδα πόλο του University of the Pacific.
Εκεί λοιπόν, έχουν τον θεσμό όπου κάθε εβδομάδα (Δυτική Περιφέρεια) ψηφίζουν τον καλύτερο rookie της εβδομάδας και τον καλύτερο παίχτη.
Ο Απόστολος Γεωργαράς έχει ήδη κερδίσει από τον Σεπτέμβριο τον τίτλο του καλύτερου rookie 3 φορές, ενώ την προηγούμενη φορά έκανε το… double, καθώς αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης και καλύτερος rookie του πρωταθλήματος!
