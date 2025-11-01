Κέρκυρα: Υγειονομική βόμβα από τα σαπισμένα τρόφιμα επιχείρησης που κάηκε ολοσχερώς

Μια υγειονομική βόμβα βρίσκεται δίπλα στην πόλη της Κέρκυρας όπου βρίσκονται σαπισμένα τρόφιμα εδώ και αρκετές ημέρες. Ίδια κατάσταση και στη Φιλιππιάδα.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους κατοίκους της Κέρκυρας…. Μέσα πάντως στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση των 400 περίπου τόνων σαπισμένων τροφίμων από την αποθήκη κατεψυγμένων κρεάτων που τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε ολοσχερώς.

Την ίδια ώρα στην Φιλιππιάδα, την επιχείρηση απομάκρυνσης μέρος των ζωικών αποβλήτων που μεταφέρθηκαν εκεί από την Κέρκυρα ανέλαβε η Περιφέρεια Ηπείρου καθώς οι άνθρωποι της εταιρείας που όφειλε να προχωρήσει στην καύση τους παραμένουν άφαντοι.

Στην Κέρκυρα η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη με την δυσοσμία να είναι αφόρητη. Στην περιοχή όπου έπιασε η φωτιά και βρίσκονται τα απόβλητα οι κάτοικοι κυκλοφορούν με μάσκες γιατί η μυρωδιά από τα σαπισμένα τρόφιμα είναι έντονη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τέσσερις εταιρείες από κοινού θα αναλάβουν το έργο της ασφαλούς μεταφοράς, καύσης και ταφής των 400 περίπου τόνων σαπισμένων κρεάτων, ψαριών και πουλερικών που βρίσκονταν στην αποθήκη που κάηκε.

Στο μεταξύ το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε δώσει τελεσίγραφο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) στην επιχείρηση να αποδεχθεί ή όχι την πρόταση που κατέθεσαν την Πέμπτη το βράδυ οι τέσσερις εταιρείες. Συγκεκριμένα η επιχείρηση κατεψυγμένων ζητά να μειωθεί κατά πολύ η διορία 20 ημερών που δίνουν οι εταιρίες για την απομάκρυνση διότι όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση γίνεται και πιο δύσκολη.

Η ανησυχία στην Κέρκυρα είναι μεγάλη… Φορείς και σύλλογοι έχουν εκδώσει ανακοινώσεις που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας που προκύπτουν από όλη αυτή τη ρύπανση.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει μυοκτονία από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί υπάρχει φόβος ότι μπορεί ποντίκια να κατακλύσουν την περιοχή.

Δυσοσμία και στη Φιλιππιάδα

Δυσοσμία υπάρχει και στην Φιλιππιάδα της Ηπείρου κοντά στον Λούρο ποταμό, όπου ενταφιάστηκαν παράνομα οργανικά απορρίμματα που μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ανέθεσε τη διαχείριση του προβλήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς οι υπεύθυνοι της εταιρίας που έκανε τον ενταφιασμό 420 τόνων ζωικών αποβλήτων παραμένουν άφαντοι. Υπάρχουν πάρα πολλά υγρά στον χώρο που βρίσκονται εκτεθειμένοι 200 τόνοι από ζωικά απόβλητα, ενώ σε γήπεδο πολύ κοντά στην επιχείρηση υπάρχουν 420 τόνοι καλυμμένοι με χώμα.