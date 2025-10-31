«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ δεν θέλει να τη συνδέουν με τη Σαμάνθα Τζόουνς, τον εμβληματικό ρόλο που την καθιέρωσε στο μεγάλο κοινό ως μια από τις γυναίκες που όρισαν τα τηλεοπτικά χρονικά με όχημα το Sex And The City.

Η Κατράλ, 69, μίλησε στο People για το παρελθόν της, τη νέα ζωή της μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ και την διαφωτιστική αποστασιοποίηση από ρόλους και χαρακτήρες που την παγίδεψαν.

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE με αφορμή τη συνεργασία της με το Natural Cycles και το προσωπικό της ταξίδι στην εμμηνόπαυση, η Κιμ Κατράλ αναπολεί τα χρόνια του Sex Αnd Τhe City – της σειράς που «έτρεξε» από το 1998 έως το 2004 και ενέπνευσε το reboot And Just Like That, στο οποίο η ίδια αρνήθηκε να συμμετάσχει.

«Θυμάμαι ιδίως, όσο κάναμε τη σειρά, ότι ο κόσμος ήθελε να μιλάει στον χαρακτήρα αντί για μένα, επειδή η Σαμάνθα ήταν συναρπαστική, υπέροχη, έξυπνη, σέξι και αναιδής, όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που όμως δεν ήμουν ποτέ εγώ», λέει η Κατράλ που έχει προχωρήσει πολύ στον τρόπο που προσεγγίζει την καριέρα στη ζωή της.

«Πιστεύω ότι με καθορίζει πολύ λιγότερο πια», εξηγεί. «Η Κιμ έχει αναλάβει τα ηνία, και όχι οι χαρακτήρες που έχει υποδυθεί, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχω αφοσιωθεί στην εξερεύνηση του εαυτού μου, όχι σε σχέση με τη δουλειά μου, αλλά με τις δικές μου επιλογές» λέει.

Η ζωή της Κιμ Κατράλ σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από τις ημέρες της ως A-lister στη Νέα Υόρκη. Όπως αποκαλύπτει, «κάθε μέρα είναι λίγο διαφορετική». Το ησυχαστήριό της βρίσκεται στο νησί Βανκούβερ, τον προσωπικό της «παράδεισο», όπου βρίσκεται στην καρδιά της φύσης.

«Κάνω μεγάλες βόλτες. Απολαμβάνω το διάβασμα βιβλίων που ποτέ δεν είχα χρόνο να διαβάσω ή να ξαναδιαβάσω. Λατρεύω τη γυναικεία λογοτεχνία. Είναι μια πιο μοναχική ζωή, που μοιάράζομαι με τον σύντροφό μου [Ράσελ Τόμας]», εξηγεί.

Παρά την αλλαγή, η ηθοποιός διατηρεί τη σύνδεσή της με τις πόλεις που τη διαμόρφωσαν: «Περνάω επίσης χρόνο στο Λονδίνο, όπου βρισκόμουν τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και φυσικά υπάρχει η Νέα Υόρκη, η οποία θα είναι πάντα στην καρδιά μου».