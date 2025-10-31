Τραμπ διαψεύδει στρατιωτική δράση κατά Βενεζουέλας - Ο Μαδούρο αναζητά ρωσική υποστήριξη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα 31 Οκτωβρίου ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει χτυπήματα στη Βενεζουέλα, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα για επίθεση στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες.

Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.

Την ίδια ώρα ο Νικολάς Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Σι Τζινπίνγκ και το Ιράν.

Εν μέσω της συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσεγγίζει τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν με σκοπό να ενισχύσει τις φθαρμένες στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του και να ζητήσει βοήθεια, ζητώντας αμυντικά ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και ενδεχομένως πυραύλους, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που έπεσαν στα χέρια της εφημερίδας The Washington Post.

Τα αιτήματα προς τη Μόσχα υποβλήθηκαν με επιστολή που απευθυνόταν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και προοριζόταν να παραδοθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης ανώτερου συμβούλου στη ρωσική πρωτεύουσα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μαδούρο συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της «έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας».

Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες, πιθανώς ώστε η Βενεζουέλα να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο υπουργός Μεταφορών συντόνισε επίσης πρόσφατα μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε μια επίσκεψη στη χώρα αυτή. Είπε σε έναν Ιρανό αξιωματούχο ότι η Βενεζουέλα είχε ανάγκη από «παθητικό εξοπλισμό ανίχνευσης», «συσκευές παρεμβολής GPS» και «σχεδόν σίγουρα drones με εμβέλεια 1.000 χλμ. [600 μίλια]», αναφέρουν τα έγγραφα.

«Στην επιστολή, ο Μαδούρο τόνισε τη σοβαρότητα της αντιληπτής επιθετικότητας των ΗΠΑ στην Καραϊβική, παρουσιάζοντας τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας ως δράση κατά της Κίνας λόγω της κοινής ιδεολογίας τους», αναφέρουν τα αμερικανικά έγγραφα.

Η Ρωσία παραμένει η κύρια πηγή στήριξης για τον Μαδούρο.

Την Κυριακή, ένα Ilyushin Il-76 — ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη που επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή στο εμπόριο όπλων και μεταφορά μισθοφόρων — έφτασε στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, μετά από μια παράκαμψη πάνω από την Αφρική για να αποφύγει τον δυτικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το Flightradar24.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή.

Μόλις μια μέρα νωρίτερα, η Μόσχα επικύρωσε μια νέα στρατηγική συνθήκη με το Καράκας.