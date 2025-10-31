Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 1η και τη Δευτέρα 3-11-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΟ ΦΡΑΓΚ. ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 52

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΣΟΥΛΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΘΕΙΑ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΟΡΔ. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΕΡ. ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε το Σάββατο 1-11-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ, ΜΙΧΑΗΛ & ΠΗΓΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΤΑ 15 ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 18 ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΣΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------------