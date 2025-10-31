Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 1η και τη Δευτέρα 3-11-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΣΠΥΡΟ ΦΡΑΓΚ. ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 52 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΣΟΥΛΑ 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ 

Η ΘΕΙΑ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΥ 

ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΥ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΟΡΔ. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ 

ΕΤΩΝ 94 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΕΡ. ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ

ΕΤΩΝ  95

Κηδεύουμε το Σάββατο  1-11-2025  & ώρα 10.30  π. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών.  

Η  ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ, ΜΙΧΑΗΛ & ΠΗΓΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΤΑ  15  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΑ 18  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΣΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΤΩΝ 90 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ

ΕΤΩΝ  83

Κηδεύουμε το Σάββατο  1-11-2025  & ώρα 12  μεσ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΕΙΒΑΔΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ     

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

