Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 1η και τη Δευτέρα 3-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΟ ΦΡΑΓΚ. ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΣΟΥΛΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΘΕΙΑ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΟΡΔ. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΕΡ. ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε το Σάββατο 1-11-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ, ΜΙΧΑΗΛ & ΠΗΓΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΤΑ 15 ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 18 ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΣΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε το Σάββατο 1-11-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΕΙΒΑΔΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
