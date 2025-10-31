Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Για την πολυαγαπημένη μας
ΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) χήρα ΓΡΗΓ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Τελούμε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών σαρανταήμερο (40) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της.
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να έλθουν να προσευχηθούν μαζί μας.
Τα παιδιά της: Χρήστος & Παναγιώτα Σταματόπουλου
Ο αδελφός: Κωνσταντίνος Σταματόπουλος
Οι εγγονοί
Οι ανεψιοί και οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Μνημοσύνων Παναγιωτακόπουλος
Πανεπιστημίου 420, Μποζαίτικα Πατρών, τηλ. 6947528196.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΓΥΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΗ ΔΟΥΡΟΥ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ - ΦΛΟΓΕΡΑ
ΙΑΤΡΟΣ- ΕΤΩΝ 65
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΤΗΣ : ΗΡΑΚΛΗΣ & ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΛΟΓΕΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΤΑΣΟΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2-11-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ.
ΤΣΟΥΝΑ
ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΑΒΡΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΒΟΡΒΟΛΙΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2-11-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜ.
ΔΗΜΑ
ΕΤΩΝ 90
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΗΜΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΛΙΑΠΗ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΛYMΠEPATOY.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/2025 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ (χήρας)
ΑΘ. ΣΟΥΡΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΠΕΓΚΥ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:15 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΦΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΦΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΣΥΖ. ΠΑΝ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΙΤΣΑ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα ΑΘΑΝ.) ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ χήρας ΘΕΟΔ.
ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ANΔΡ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡIAKH 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΚΙΤΗ
{ΕΤΩΝ 68}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡO ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΜΒΑΚΑ
(ΕΤΩΝ 90)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΟΦΙΑ & ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΠΑΡΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΧΑΡ. ΣΩΡΡΑ
ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΛΑΨΗ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΡΣΕΛΗ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΓΥΡΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΟΚΛΑ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΣΕ ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΚΟΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΛΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 84
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΙΚΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΧΑΡΑ ΤΖΑΝΕΤΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΠΕΠΠΑ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΓΓΟΥΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΣΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΤΙΑΝΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2-11-2025 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, παππού & θείου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ
ΕΤΩΝ: 91
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος & Γεωργία Κλαφουτζή,
Χριστίνα & Σπύρος Γκοτζής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΜΗΣ,
ΟΛΓΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ
(ΚΟΥΡΠΑΚΗΣ ή ΘΡΑΚΑΣ)
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 99
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΗΛΙΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΕΡΡΑ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΡΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 2-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΚΑΛΥΨΩΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 49)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΚΟΡΗ: ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΞΥΛΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ. ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 78)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Αλεξάνδρα
Τα παιδιά του: Δήμητρα & Χρήστος Σαγώνας, Ιουλία & Ιωάννης Βαμβακάς, Θεοδώρα Γιαννοπούλου
Τα αδέλφια του: Φωτεινή (χήρα) Κων. Γιαννακοπούλου, Ανδρονίκη (χήρα) Χρηστ. Γιαννοπούλου, Σπυρδίων & Πηνελόπη Μαρτζάκλη, Νικόλαος Μαρτζάκλης, Διονυσία (χήρα) Δημοσθ. Πανοπούλου, Αγγελική Μαρτζάκλη.
Τα εγγόνια του: Αφροδίτη, Παρασκευάς, Αλεξάνδρα, Χρήστος, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
-----------------
