Κορωπί: Η 40χρονη πήρε εξιτήριο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό- Σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά τα παιδιά της

Εξιτήριο πήρε την Πέμπτη (30.10.2025) η 40χρονη Λιθουανή μετά από 8 ημέρες νοσηλείας, με τα τραύματα στο πρόσωπό της να μαρτυρούν τη φρίκη που βίωσε στο σπίτι της στο Κορωπί, ενώ η ίδια δηλώνει πως δεν θυμάται τον δράστη του άγριου ξυλοδαρμού.

Από τα πρώτα πράγματα που έκανε η 40χρονη ήταν να βρει τα παιδιά της. Από την ημέρα του άγριου ξυλοδαρμού, που η γυναίκα μεταφέρθηκε αιμόφυρτη από το σπίτι της στο Κορωπί στο νοσοκομείο, τα παιδιά της μένουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας τους παραμένει προφυλακισμένος με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας αν και εκείνος υποστηρίζει πως δεν πείραξε την σύζυγό του και απλά την βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως στην εικόνα της 40χρονης, ο 4χρονος γιος της έτρεξε πάνω της, την αγκάλιασε και φώναζε «μαμά, μαμά». Αυτό το παιδί αποκάλυψε στην αστυνομία τα όσα γίνονταν μέσα στο σπίτι τους.

«Το σπίτι είναι κόκκινο», είχε πει στην διευθύντρια του νηπιαγωγείου του ενώ στην αστυνομία «ο μπαμπάς χτύπησε στο κεφάλι την μαμά».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 40χρονη θα ζητήσει να γίνει άρση της εισαγγελικής εντολής που δόθηκε για την απομάκρυνση των παιδιών της ώστε να αναλάβει και πάλι την επιμέλειά τους.

Η οικογένειά της και οι φίλοι τους από την άλλη, προσπαθούν να την πείσουν να μιλήσει για την κόλαση που ζούσε δίπλα στον 50χρονο ώστε να τον καταγγείλει και να συνεχίσει τη ζωή της μαζί με τα παιδιά της, μακριά από τον βασανιστή της και σε ασφαλές περιβάλλον.