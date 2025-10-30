Πάτρα: Ο dj Valeron θα παίξει σε θεματική βραδιά για την Dia de los Muertos

Αυτό το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στο Royal Theater στην Ακτή Δυμαίων, με ώρα έναρξης στις 23.00 θα τιμηθεί η Μεξικάνικη εορτή "Ημέρα των Νεκρών - Día de los Muertos" με τον τοπ dj Valeron, ο οποίος είναι γνωστός από την παρουσία του στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής σε μαγαζιά της Μυκόνου.

Χρησιμοποιώντας τη μουσική ως μέσο πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, ο Valeron επιστρέφει στην Πάτρα μετά από καιρό για να γιορτάσουμε μαζί την διάσημη dia de los muertos σε ένα θεματικό πάρτι που θα θυμόμαστε για καιρό, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά παραδοσιακά μουσικά όργανα ενώ συγχωνεύει αυτούς τους ήχους με την ηλεκτρονική μουσική, ο Valeron έχει δημιουργήσει μια ιδιότυπη πολιτισμική δυναμική στη σκηνή, δημιουργώντας μια συγκινητική μουσική εμπειρία για όποιον τον ακούει.

Γνωστός για την παρουσία του στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως, ο Valeron είναι ένας από τους μακροβιότερους καλλιτέχνες στη συνεχώς μεταβαλλόμενη τοπική μουσική σκηνή. Παράγοντας συνεχώς κομμάτια, ο χαρακτηριστικός ήχος του Valeron τον οδήγησε να γίνει γνωστό όνομα στο διεθνές Deep Afro House και στην Electronic/Organic μουσική με εκατοντάδες εμφανίσεις σε όλο τον πλανήτη.