Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

Οι εποχές αλλάζουν αλλά η ανάγκη για ζωή παραμένει. Ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος”σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π "Ο Άγιος Ανδρέας" και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καλωσορίζει τον Νοέμβρη με εθελοντική αιμοδοσία που θα γίνει το Σάββατο 1η του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα η εθελοντική αιμοδοσία θα λάβει χώρα στο Γυμναστήριο “WOD BOX” στο Σάββατο 1/11/2025, από 17.30 έως 21.30 σε συνεργασία με την Διοίκηση (Λεωφόρος  Γεωργίου Παπανδρέου 91, Πάτρα, τηλ. 2610335939).

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ.  Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους  έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

