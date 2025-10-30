Τριαντάφυλλος: Έφυγε από το σπίτι η Δήμητρα Σιαμπάνη

Εδώ και αρκετό καιρό, οι φήμες για κρίση στον γάμο του Τριαντάφυλλου με τη Δήμητρα Σιαμπάνη δεν λένε να κοπάσουν.

Ο γνωστός τραγουδιστής, αν και δεν συνηθίζει να μιλά ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, δείχνει το τελευταίο διάστημα να κρατά ακόμη πιο χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα που απασχολεί και τις φήμες αν έχει χωρίσει ή όχι;

Ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε από την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά αινιγματικός και φειδωλός, αφήνοντας τα πάντα να αιωρούνται.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr