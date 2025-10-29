Καβάλα: 15χρονος βρέθηκε μεθυσμένος - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Ένας 15χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, μεταφέρθηκε χθες βράδυ, Τρίτη (28/10) στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Το περιστατικό συνέβη μετά από ένα πάρτι που είχε οργανωθεί για τη συγκέντρωση χρημάτων για μια σχολική εκδρομή. Ο 15χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να πάρει εξιτήριο από το Κέντρο Υγείας.

Ο νεαρός υπέδειξε στις αρχές το νυχτερινό κέντρο όπου του χορηγήθηκε το αλκοόλ στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέστουσυνέλαβαν τον 26χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και θα δικαστεί την Παρασκευή (31/10) από το Αυτόφωρο.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο 25-28 Οκτωβρίου, έγιναν τέσσερις συλλήψεις υπευθύνων μπαρ που χορήγησαν αλκοόλ σε ένα κορίτσι 17 ετών και σε ένα αγόρι 16 ετών. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες τρεις ακόμη συλλήψεις υπευθύνων μπαρ, οι οποίοι είχαν δώσει αλκοόλ συνολικά σε τρεις ανηλίκους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 159 έλεγχοι, κατά τους οποίους ελέγχθηκαν 750 άτομα – υπάλληλοι και υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – ενώ ελέγχονταν και οι ταυτότητες των θαμώνων για την τήρηση των ηλικιακών ορίων. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων έγιναν συνολικά επτά συλλήψεις.