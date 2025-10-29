Βασίλης Αϊβαλής για Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα: Εκκρεμεί χαρακτηρισμός του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων- Να προηγηθεί μελέτη στατικής επάρκειας και μέτρα προστασίας

Την ανάγκη η όποια απόφαση σχετικά με την κατεδάφιση ή την αξιοποίηση του πρώην κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών να ληφθεί με τεκμηρίωση και σοβαρότητα, και όχι με βιασύνη ή αποσπασματικό τρόπο, επεσήμανε ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

Ο κ. Αϊβαλής επισήμανε ότι η έκθεση Τεχνικής Επιθεώρησης, που έχει ήδη συνταχθεί από ειδικούς επιστήμονες, παρέχει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, ωστόσο δεν επαρκεί από μόνη της για τη λήψη οριστικής απόφασης. Όπως σημείωσε, η έκθεση αυτή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα, καθώς χρειάζεται να ακολουθήσει αναλυτική μελέτη Στατικής Επάρκειας, η οποία θα δείξει αν το κτίριο μπορεί να επισκευαστεί, με ποιο κόστος και εάν η επισκευή είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη.

«Μόνο με βάση τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης», υπογράμμισε, «μπορεί να ληφθεί μια πρώτη υπεύθυνη απόφαση σχετικά με το μέλλον του κτιρίου, συνεκτιμώντας και άλλες παραμέτρους, όπως εναλλακτικές χρήσεις, ενδεχόμενη μερική ή ολική καθαίρεση, αλλά και η συνολική βούληση της πόλης για τη διατήρηση ή μη του κτιρίου στο πλαίσιο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της παράταξης πρότεινε να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες σφράγισης και προφύλαξης του κτιρίου, ώστε να αποφευχθούν ζητήματα ασφάλειας για τους διερχομένους και όσους ενδέχεται να βρίσκονται εντός του.

Ο κ. Αϊβαλής αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα προς την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως νεότερου αρχιτεκτονικού μνημείου, κάτι που, όπως σημείωσε, καθιστά νομικά αδύνατη οποιαδήποτε κατεδάφιση μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση από την αρμόδια υπηρεσία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Αϊβαλής τόνισε ότι η παράταξή του υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τη θεσμική διαδικασία, υπογραμμίζοντας πως η πόλη χρειάζεται σχεδιασμό, σοβαρότητα και όραμα και όχι πρόχειρες επιλογές.

«Αφού τόσα χρόνια δεν αξιοποιήσαμε τον χρόνο που είχαμε, ας τον αξιοποιήσουμε τουλάχιστον σωστά τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης Αϊβαλή, έχει ως εξής:

«Το να λάβεις μια απόφαση κατεδάφισης για ένα τέτοιο μεγάλο κτίριο, και όχι μόνο, περιουσίας του Δήμου Πατρέων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, και προφανώς για να αποφασίσεις θα πρέπει να έχεις στα χέρια σου όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Εμείς, σήμερα έχουμε στα χέρια μας μια αξιόλογη Έκθεση Τεχνικής Επιθεώρησης για την αξιολόγηση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου συνταχθείσα από έγκριτους επιστήμονες. Επί της ουσίας έχουμε μια πλήρη ακτινογράφηση του κτιρίου η οποία προδιαγράφει ότι το μέλλον του κτιρίου είναι μάλλον ζοφερό.

Προκειμένου όμως να μπορέσει με ασφάλεια να ληφθεί η σωστή απόφαση θα πρέπει την Έκθεση αυτή, αξιοποιώντας τα δεδομένα της, να ακολουθήσει μια εμπεριστατωμένη Μελέτη Στατικής Επάρκειας του κτιρίου η οποία θα δώσει με την σειρά της απάντηση στο αν το κτίριο μπορεί να επισκευαστεί και αν ναι με ποιο κόστος ή στο αν από οικονομικής απόψεως δεν είναι συμφέρουσα η επισκευή του και θα πρέπει να κατεδαφιστεί.

Έχοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω και εξετάζοντας ταυτόχρονα και εναλλακτικές προτάσεις είτε διαφορετικών χρήσεων του κτιρίου, είτε πλήρους ή ακόμη και μερικής καθαίρεσής του, θα μπορέσουμε να λάβουμε μια αρχικά πρώτη απόφαση.

Και λέω πρώτη απόφαση, διότι κατόπιν των ανωτέρω μελετών και πριν την λήψη της οριστικής απόφασης θα πρέπει να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες, όπως η επιθυμία της πόλης για την ύπαρξη ή όχι του κτιρίου, την αξία που έχει αυτό από κάθε άποψη, αν μπορεί με κατάλληλες παρεμβάσεις να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει το ίδιο τοπόσημο για την πόλη, η επιθυμία ένταξής του ή μη στον σχεδιασμό της ανάπλασης του παραθαλάσσιου μετώπου κ.λ.π.

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη μιας απόφασης καθαίρεσης ενός τέτοιου κτιρίου δεν είναι εύκολη και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί αυτή να ληφθεί έχοντας στα χέρια μας μόνο την Έκθεση Τεχνικής Επιθεώρησης.

Συνεπώς πρέπει έστω και τώρα να προσχωρήσουμε άμεσα στην επόμενη φάση. Στην σύνταξη Μελέτης Αξιολόγησης της Στατικής Επάρκειας του κτιρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της, άμεσα θα πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες σφράγισης αλλά και προφύλαξης του κτιρίου έτσι ώστε να μην υπάρξουν τα οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των διαμενόντων εντός αλλά και των διερχομένων πέριξ του κτιρίου.

Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω, ότι η παρούσα πρότασή μας για την μεθοδολογία λήψης απόφασης για το εν λόγω κτίριο, είναι η ορθή πρακτική αντιμετώπισης ενός τέτοιου, σημαντικής αξίας κτιρίου, που η τεχνική και η επιστήμη επιβάλει, ενώ η λήψη σήμερα μιας απόφασης με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας είναι μια απολύτως πρόχειρη αντιμετώπιση.

Άλλωστε θα έπρεπε να έχετε ενημερωθεί και να γνωρίζετε, ότι ήδη έχει υποβληθεί αίτημα στην αντίστοιχη Εφορία Αρχαιοτήτων για αξιολόγηση και χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου κτιρίου ως κτιρίου νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κάτι το οποίο, ανεξάρτητα από την έκβαση που αυτό θα έχει, σίγουρα εμποδίζει να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια κατεδάφισής του, καθώς- μέχρι αυτό να κριθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία- δεν μπορεί να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κατεδάφισης.

Επομένως και χρόνο έχετε…και αφού δεν αξιοποιήσατε τον χρόνο τόσα χρόνια, αξιοποιήστε τον τουλάχιστον ορθά τώρα».