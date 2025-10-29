ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο Γιώργος Γραμματίκας συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο Γιώργος Γραμματίκας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σ.Ε.Υ.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, ειδικευμένος Νοσηλευτής Παιδιατρικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής ειδικότητας, καθώς και κάτοχος Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας.

Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και στην Πολιτική του Φαρμάκου – Φαρμακοοικονομία, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).

Από το 1990 εργάζεται στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών και σήμερα είναι Προϊστάμενος Νοσηλευτής στον χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου, ενώ έχει διατελέσει και διατελεί αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού, Πειθαρχικού, Επιστημονικού και Δ. Σ. του νοσοκομείου και της 6ης Υ.ΠΕ..

Ο Γιώργος Γραμματίκας είναι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 1984, ενώ από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έως σήμερα είναι συνεχώς παρών στην πρώτη γραμμή της παράταξης.

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κέντρου Πόλεως Πατρών, ο Γιώργος Γραμματίκας επίσης είναι:

*Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Καραμανδανείου» Νοσοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός».

*Μέλος και περιφερειακός αντιπρόσωπος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ.

Μέλος του Π.Σ.Φ.

(Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών - ΝΠΔΔ).

Επιπλέον, έχει διατελέσει:

*Μέλος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Μέλος του Δ. Σ. του Ογκολογικού Ξενώνα «Η Ελπίδα».

*Μέλος του Δ.Σ. του 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - ΝΠΔΔ).

Αιτιολογώντας στη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Γιώργο Γραμματίκας δηλώνει τα εξής:

«Με απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, στη συνέπειά του και στη μαχητικότητά του, στηρίζω θερμά τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Ο Αντώνης Κουνάβης είναι ένας άνθρωπος με ήθος, εμπειρία και αποδεδειγμένη προσφορά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας. Έχει σταθεί δίπλα στα μέλη μας, στους πολίτες, γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες του τόπου και διαθέτει το όραμα και την αποφασιστικότητα που απαιτούνται για να συνεχίσει να οδηγεί τη ΔΕΕΠ σε μια δημιουργική πορεία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι με τον Αντώνη Κουνάβη στο τιμόνι της, η Οργάνωση θα εξακολουθήσει να είναι ανοιχτή, ενωτική και αποτελεσματική».