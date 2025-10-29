Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Δήμος Πατρέων: Πιστώθηκαν από τις 27 Οκτωβρίου τα ποσά σε δικαιούχους πυρόπληκτους

Από την επιχορήγηση των 63.116 ευρώ του Υπουργείου

 Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει /ότι η οικονομική ενίσχυση προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, από την επιχορήγηση των 63.116 ευρώ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 27/10/2025, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου της τρίτης Απόφασης του Δημάρχου για τις αιτήσεις που έγιναν στη συνέχεια.

Αμέσως μετά την έγκριση τα ποσά θα πιστωθούν στους δικαούχους".

#tags ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

