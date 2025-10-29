Πέθανε ξαφνικά ο συνθέτης Γιώργος Νιάρχος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η σύζυγός του και γνωστή σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook την Τετάρτη (29.10.2025). Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Μάρα Θρασυβουλίδου, ο Γιώργος Νιάρχος πέθανε χθες Τρίτη ξαφνικά και η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντορας μου, ο δάσκαλος μου το σύμπαν ολόκληρο…

Η κηδεία του, για όσους θέλουν να τον τιμήσουν, θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνος στο κοιμητήριο της Κηφισιάς ώρα 13:00», ανέφερε στην ανάρτησή της.