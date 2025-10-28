Άγιος Έρωτας: Η Χριστίνα ξεσκεπάζει τη Σοφία για την απιστία και την "εγκυμοσύνη"

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς «Άγιος Έρωτας», που θα προβληθούν από την Τετάρτη 29 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ALPHA.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 20ο: Ο Πέτρος καταφέρνει να κατευνάσει την καχυποψία του Κυριάκου και να κερδίσει τη συμπόνια του, εκφράζοντας δήθεν τον φόβο του, ότι η συχνή επαφή της Χλόης με τον Αργύρη, μπορεί να οδηγήσει στο να χάσει τον γιο του. Δε συμβαίνει το ίδιο όμως και με τη Χλόη, αφού ο χωροφύλακας τού πετά υπονοούμενο, παρουσία της, για τα «δώρα» που έκανε στα κορίτσια στον οίκο ανοχής. Ο Χάρης συγκρούεται με τον Παύλο, κατηγορώντας τον πως μίλησε στον Ιωάννου για τον Βλάση. Ο Παύλος προσπαθεί να τον πείσει πως έχουν κοινούς εχθρούς και να τον πάρει με το μέρος του. Η Χριστίνα αποκαλύπτει στη Σοφία ότι ξέρει τα πάντα για τη σκευωρία που έστησε με την ψεύτικη εγκυμοσύνη, καθώς και για τα βράδια που πέρασε με τον Τάσο. Η Σοφία πανικοβάλλεται. Η νέα διευθύντρια γνωρίζεται με τον πατέρα Νικόλαο, αντιμετωπίζοντάς τον με αυστηρότητα. Την ίδια στιγμή, η Δώρα σκέφτεται να ψάξει μόνη της στο σπίτι της Ολυμπίας για στοιχεία, και επισκέπτεται τον Παύλο στο γραφείο του για να του μιλήσει για την Καραντωνάκη. Ο Αντρέας, κρυφά από τον Νικηφόρο, βάζει τον Τόλη να μεταφέρει ψευδές μήνυμα στον Παύλο ότι η χωροφυλακή δεν έχει τίποτα εναντίον του. Ο Χάρης ομολογεί στην Αναστασία όλη την αλήθεια για τον Βλάση και παρουσιάζεται μπροστά στον ενωμοτάρχη για να ομολογήσει. Η Πόπη, χτυπημένη μετά από ένα ακόμη βίαιο ξέσπασμα του Γιάννου, ζητά από τον πατέρα Νικόλαο να επικοινωνήσει μαζί της η Αγάπη-Χλόη και, όταν εκείνη το κάνει, η Πόπη την ικετεύει να πάει στη Βόνιτσα γιατί το παιδί της κινδυνεύει!

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 21ο: Η κίνηση του Χάρη να πάει στη χωροφυλακή οδηγεί σε καταιγιστικές εξελίξεις. Ο Αντρέας είναι στο πλευρό του, ενώ η Αναστασία και ο Κλεάνθης καταρρέουν. Η Δώρα προσπαθεί να προσεγγίσει τον Παύλο, ενώ η Χλόη ετοιμάζεται να πάει ξανά στη Βόνιτσα, για να δει από τι κινδυνεύει η κόρη της, μαζί με τον Αργύρη αυτή τη φορά. Κι ενώ εξασφαλίζει τη νομική βοήθεια του Αντρέα για τη διεκδίκηση της κόρης της, παράλληλα συγκρούεται για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, αδυνατώντας να τον συγχωρήσει. Η προσπάθεια της Θάλειας να έρθει πιο κοντά με τη Σοφία πέφτει για άλλη μια φορά στο κενό. Η Δέσποινα επιπλήττει τον πατέρα Νικόλαο για τις συνεχείς απουσίες του από το σχολείο και αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του. Η Πετρούλα μαθαίνει από τι πάσχει τελικά. Ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια νίκη της χωροφυλακής, ενώ ο Παύλος αρχίζει να νιώθει, για μια ακόμη φορά, τον κλοιό να στενεύει γύρω του. Η Χριστίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός.