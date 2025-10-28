Να μ’ αγαπάς: Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και ο έρωτας τους φουντώνει

Συναρπαστικές εξελίξεις, έντονα συναισθήματα και καλά κρυμμένα μυστικά έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που θα προβληθούν από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 21:00 στον Alpha.

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας ενώ η Άννα τον επισκέπτεται στην φυλακή και ο έρωτάς τους φουντώνει. Ο Θεόφιλος ανακοινώνει στη Ζωή την απόφαση του να διώξει τη Φωτεινή από το σπίτι τους. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 18: Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, γεγονός που προκαλεί σοκ στην οικογένεια Καλλιγά και στη Φωτεινή. Ο Ορφέας σπεύδει κοντά της και προσπαθεί να τη βοηθήσει. Η Νικαίτη συνεχίζει το διπλό της παιχνίδι, παριστάνοντας τη συμπονετική γιαγιά, αλλά ρίχνει υπαινιγμούς ενοχής στη Ζωή για τον Λευτέρη. Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και του δηλώνει τη στήριξή της και ο έρωτας μεταξύ τους φουντώνει, ενώ ο Ορφέας έμμεσα παραδέχεται τον έρωτά του για τη Φωτεινή. Η Ζωή συγκρούεται με τη Σοφία που την κατηγορεί για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της. Ο Θεόφιλος ανακοινώνει στη Ζωή την απόφαση του να διώξει τη Φωτεινή από το σπίτι τους.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 19: Ο Θεόφιλος επιμένει να διώξει τη Φωτεινή και τον Λευτέρη, φοβούμενος ότι τα σχέδια που έκαναν με τη Σοφία για το γάμο κινδυνεύουν. Ο Λευτέρης αντιμετωπίζει άγρια επίθεση στη φυλακή, αλλά προστατεύεται από τον καλό του Άγγελο. Και ενώ η Νικαίτη προσμένει την επιτυχία του σχεδίου της, η αλήθεια αποκαθίσταται χάρη στη βοήθεια του Ορφέα και του Κανελλόπουλου. Ο Μάκης διαδίδει φήμες εις βάρος της Άννας αλλά η τιμωρία του φθάνει απροσδόκητα. Ο Ορφέας, για να αποφύγει τον γάμο και να φύγουν με τη Φωτεινή, προσπαθεί να πουλήσει την εταιρεία του στο μόνο άνθρωπο που μπορεί να τον βοηθήσει.

Να μ’ αγαπάς: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 20: Ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Άγγελο πως πουλάει την εταιρεία του για προσωπικούς λόγους. Η Σοφία ξεσπά στην Άννα για την «ευσπλαχνία» της απέναντι στον Μάκη, υποδαυλίζοντας εκβιαστικά την άνευ όρων υπακοή της στον αυριανό γάμο. Ο Μάκης πιέζει τον Χάρη να βγει στην αντεπίθεση διεκδικώντας τον Όμιλο από τον αδελφό του. Ο Λευτέρης απελευθερώνεται, ενώ η Νικαίτη προτείνει προσωρινή ανακωχή στην Σοφία, με κοινό στόχο να ξεφορτωθούν τα δίδυμα. Ο Ορφέας παραμένει ανήσυχος μέχρι να μάθει την τελική απόφαση του Άγγελου για το ντιλ εξαγοράς. Στην αίθουσα του δημαρχείου, η Άννα αιφνιδιάζει τους πάντες με την απροειδοποίητη άρνησή της να παντρευτεί τον Ορφέα.