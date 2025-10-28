Με λαμπρότητα ο εορτασμός της επετείου του «ΟΧΙ» στα Καλάβρυτα- ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα συγκίνησης εορτάστηκε σ’ όλο τον Δήμο Καλαβρύτων η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις σε Καλάβρυτα, Κλειτορία, Δάφνη, Ψωφίδα, Σκεπαστό και Πάος ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης με δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς, επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των ηρώων και ολοκληρώθηκαν με τις καθιερωμένες μαθητικές παρελάσεις.

Στα Καλάβρυτα, παρουσία του Εκπροσώπου της κυβέρνησης, Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμου.

Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την κυρία Αθανασία Αποστολοπούλου, εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη - Ελένη Χάμψα» και στη συνέχεια εψάλη Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων.

Ακολούθησαν προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων ενώ στις 11 ξεκίνησε, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής, η παρέλαση μαθητριών και μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη - Ελένη Χάμψα», του Γυμνασίου, του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτηση του μετά το τέλος της παρέλασης ανέφερε: «Στα μαρτυρικά Καλάβρυτα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Συγκίνηση, περηφάνια και σεβασμός σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά Ελλάδα».

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος σε δήλωση του επεσήμανε ότι «η 28η Οκτωβρίου συμβολίζει την ενότητα, την αποφασιστικότητα και την πίστη που χαρακτηρίζει τους Έλληνες στις δύσκολες στιγμές. Συμβολίζει την ομοψυχία όταν απειλούνται τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, την δύναμη όταν στρατευόμαστε πίσω από συλλογικούς στόχους, κοινούς αγώνες και οράματα».