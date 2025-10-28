Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ για την κακοποίηση του σκύλου στην Ηλεία

Την οργή και την αγανάκτησή της για την κακοποίηση του σκύλου Ρεξ στο Επιτάλιο Ηλείας εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία «Νέμεσις», ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και καταλογισμό ευθυνών.

Η Ομοσπονδία αμφισβητεί τον χειρισμό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, καταγγέλλοντας βιασύνη και έλλειψη ευαισθησίας, ενώ προχωρά σε σειρά ενεργειών – μεταξύ των οποίων και αίτημα για ιατροδικαστική εξέταση του ζώου από πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Η ανακοίνωση

Αναφορικά με το περιστατικό του Ρεξ, του σκύλου που βρέθηκε κακοποιημένος στο Επιτάλιο Ηλείας, ως Ομοσπονδία δηλώνουμε τα εξής:

1. Εκφράζουμε τη μεγάλη μας χαρά, που ο Ρεξ είναι καλά και φυσικά τον αποτροπιασμό και την οργή μας για τη κακοποίησή του.

2. Με την υπευθυνότητα που μας διακρίνει, προσπαθήσαμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στο σκυλί και από ποιον, επικοινωνώντας με τις εμπλεκόμενες αρχές, ήτοι την Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΣ, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της ΕΛΑΣ, το ΑΤ Πύργου και φυσικά με την Κτηνίατρο που εξέτασε τον Ρεξ, αλλά και το Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεστένων.

Εξ όσων πληροφορηθήκαμε το τοπίο σχετικά με το τι συνέβη στο σκυλί παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο και θολό.

3. Η γνωμάτευση της Κτηνιάτρου Μ.Παπαιωάννου, όπως η ίδια μας είπε, περιγράφει τις κακώσεις στο σώμα του Ρεξ χωρίς να αποφαίνεται από τι προκλήθηκαν. Το τραύμα βρίσκεται πλησίον του πρωκτού και όχι στον πρωκτό, είναι δε ένα τραύμα μεσαίου μεγέθους, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι.

4. Η Εισαγγελέας που επελήφθη της υπόθεσης θεωρούμε, ότι λειτούργησε εξαιρετικά βιαστικά, χωρίς καμία ενσυναίσθηση και σεβασμό για το κακοποιημένο ζώο, παραδίδοντάς το στον φερόμενο, κατά δήλωσή του, κηδεμόνα του Ρεξ και παρά τις εκφρασθείσες υπόνοιες, που ευρέως είδαν το φως της δημοσιότητας για βιασμό αυτού.

Εξ όσων γνωρίζουμε χωρίς όμως με βεβαιότητα, δεν διέταξε, ως όφειλε, την ποινική δίωξη του καθ' ομολογία του, κηδεμόνα του σκύλου για το πλημμέλημα της έλλειψης ελέγχου και εποπτείας του σκύλου, που είχε ως αποτέλεσμα την κακοποίησή του. Στην, επιληφθείσα της υπόθεσης, Εισαγγελέα απευθύνουμε δημόσια την ερώτηση: Αν στη θέση του Ρεξ ήταν ένα ανθρώπινο παιδί δε θα προχωρούσε σε ποινική δίωξη εναντίον των γονιών του για παραμέληση ανηλίκου;

Θα παρέδιδε το παιδί αμέσως σ' αυτούς, παρά τις υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση αυτού, όπως έπραξε με τον Ρεξ;

5 .Με βάσει αυτά η Ομοσπονδία προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες προς κάθε αρμόδιο:

α. Ζητά να γίνει ιατροδικαστική εξέταση του σκυλιού από την Κτηνιατρική του ΑΠΘ ή του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η σεξουαλική κακοποίηση η όχι.

β. Ζητά την άσκηση δίωξης κατά του κηδεμόνα για πλημμελή έλεγχο και εποπτεία του σκύλου, ως ανωτέρω αναφέραμε.

γ. Υποβάλλει αίτημα αφαίρεσης του ζώου από τον ιδιοκτήτη του, μέχρι η επιστήμη να αποφασίσει τη αιτία του τραύματος και παράδοση αυτού στο Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεστένων ή σε άλλο κοντινό Συλλόγο.

δ. Ζητά να διαταχθεί έλεγχος, γιατί δεν εντοπίζεται τσιπ στο σώμα του σκύλου, όπως δηλώνεται στο βιβλιάριο υγείας.

ε. Θα στείλει επιστολή στην αρμόδια Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας. Δηλώνει τη στήριξή της στο Φιλοζωικό Κρεστένων και θα είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί και μπορειίνα ανταποκριθεί.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις θα παρακολουθεί την υπόθεση, και θα ενημερώνει για κάθε τι νεότερο υπάρχει.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ, για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Αντι-Κυνήγι