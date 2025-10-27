Porto Leone: Ο Καπετανάκος μαθαίνει για την συμφωνία της Αλεξάνδρας µε τον Βούλγαρη

Ο Χρόνης παρακολουθεί τη Λένα στις µυστικές της συναντήσεις στην Τρούµπα
Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, «Porto Leone». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 22:30.
Porto Leone: Τρίτη 28 Οκτωβρίου
Επεισόδιο 12ο: Ο Καπετανάκος µαθαίνει για την συµφωνία που έχει κάνει η Αλεξάνδρα µε τον Βούλγαρη, ενώ ο Γιάμαρης λυγίζει µπροστά στην Γαλήνη, µε την ατµόσφαιρα µεταξύ τους να ηλεκτρίζεται. Η Γαλήνη προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη του Γιάμαρη ότι υπάρχει µάρτυρας που είδε τον Γρηγόρη το βράδυ του φονικού να είναι µαζί µε τον Στράτο. Ο Χρόνης παρακολουθεί τη Λένα στις µυστικές της συναντήσεις στην Τρούµπα και ο Ανδρέας βιώνει μια χαρά που δεν μοιάζει να μπορεί να την μοιραστεί με τον πατέρα του. Η Αγγελική, πολύ γρήγορα, κάνει ένα λάθος στο γραφείο που φαίνεται πως θα της στοιχίσει και η Λένα, λίγο πριν τη δει ο γυναικολόγος, εκφράζει όσα αισθάνεται στον παππού της.
