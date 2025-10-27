Το ξεχωριστό «ΟΧΙ» στη Χίο με φωτιές στα Καρδάμυλα - Δείτε βίντεο

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1948, όταν νέοι του χωριού σχηματίζοντας τη λέξη «όχι» και έβαζαν φωτιά για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Εκδήλωση με το άναμμα του «όχι» στις πλαγιές του όρου της Γριάς, στα Ανω Καρδάμυλα αλλά και στο Μαργαρίτη, απέναντι από τον παραλιακό οικισμό του Μαρμάρου, διοργανώθηκε στη Χίο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.
Το έθιμο αυτό αποτελεί μία τοπική γιορτή της νεολαίας για την εθνική επέτειο, που διαρκεί εβδομάδες, αφού γίνεται μεγάλη προετοιμασία για να διαμορφωθούν οι λόφοι, να σχηματιστούν τα γράμματα σε διάμετρο 40 περίπου μέτρων το καθένα και να δοθεί φλόγα στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.
