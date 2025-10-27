Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Το ξεχωριστό «ΟΧΙ» στη Χίο με φωτιές στα Καρδάμυλα - Δείτε βίντεο

Το ξεχωριστό «ΟΧΙ» στη Χίο με φωτιές στα...

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1948, όταν νέοι του χωριού σχηματίζοντας τη λέξη «όχι» και έβαζαν φωτιά για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Εκδήλωση με το άναμμα του «όχι» στις πλαγιές του όρου της Γριάς, στα Ανω Καρδάμυλα αλλά και στο Μαργαρίτη, απέναντι από τον παραλιακό οικισμό του Μαρμάρου, διοργανώθηκε στη Χίο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1948, όταν νέοι του χωριού σχηματίζοντας τη λέξη «όχι» και έβαζαν φωτιά.

Το έθιμο αυτό αποτελεί μία τοπική γιορτή της νεολαίας για την εθνική επέτειο, που διαρκεί εβδομάδες, αφού γίνεται μεγάλη προετοιμασία για να διαμορφωθούν οι λόφοι, να σχηματιστούν τα γράμματα σε διάμετρο 40 περίπου μέτρων το καθένα και να δοθεί φλόγα στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κι άλλες συλλήψεις για τα επεισόδια στο γήπεδο Σαραβαλίου

Ανδρέας Ηλιάδης: Δεν υπάρχει καλό αλκοόλ όταν μιλάμε για ανηλίκους

Στις 600 οι υπογραφές για την καθαριότητα- Η καταγγελία, που φέρει τον τίτλο «Clean Patras»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χίος 28η Οκτωβρίου

Ειδήσεις