Καιρός: Βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία έως 30°C

Αύριο, Δευτέρα (27/10/2025), ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά ζεστός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ για την πρόγνωση του καιρού, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες και από τα βορειοδυτικά σταδιακά θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τους 26 με 28 και στην Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 και γρήγορα έως 7 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια και σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους στα νότια έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά στα νότια έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από αργά το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.