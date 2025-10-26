Χανιά: 29χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στους Αγίους Αποστόλους

Ένας 29χρονος από τα Χανιά έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο, καθώς φέρεται να απαγχονίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (25.10.2025) στους Αγίους Αποστόλους. Το πρωί της Κυριακής, πολίτες που πήγαν για άθληση στο πάρκο αντίκρισαν τον άτυχο νεαρό κρεμασμένο σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι παρευρισκόμενοι που εντόπισαν τον νεαρό άνδρα, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο, μετέβη η Αστυνομία και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του άτυχου 29χρονου.

Προς το παρόν, από τις αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η είδηση θανάτου ενός ακόμη νέου ανθρώπου στα Χανιά, όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Κίσαμο χτες, έχει προκαλέσει θλίψη αλλά και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.