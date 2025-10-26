Πάνος Ρούτσι: «Από σήμερα στο Σύνταγμα, ανησυχώ ότι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα σβηστούν»

Την ώρα που συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών εκφράζουν αντιδράσεις για την τροπολογία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ανακοίνωσε ότι θα παραστεί στο Σύνταγμα από σήμερα (26.10.2025).

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την προστασία του μνημείου του Άγγωστου Στρατιώτη, ψηφίστηκε στις 22 Οκτωβρίου με 159 ψήφους υπερ. Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, πρώην απεργός πείνας και πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων στα Τέμπη, πως από σήμερα θα βρίσκεται στο Σύνταγμα καθώς φοβάται πως θα σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων.

Στη Βουλή, είχε ξεκαθαριστεί ότι τα ονόματα δεν θα σβηστούν από κανένα φορέα, παρά μόνο από την πάροδο του χρόνου και τα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, πλήθος κόσμου έχει σπεύσει στην καρδιά της Αθήνας, και με κόκκινη μπογιά γράφει ξανά τα ονόματα των θυμάτων.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη. Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, ας φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα τα σβήσουν.

Προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα ‘’Μέχρι τέλους’’ τις τελευταίες μέρες. Εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα και καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε», τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.