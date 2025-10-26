ΗΠΑ- Κίνα: Συμφωνία για σπάνιες γαίες και σόγια πριν τη συνάντηση Τραμπ- Σι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει η Κίνα να συνεχίσει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας για αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την καθυστέρηση ενός έτους στην εφαρμογή του διευρυμένου καθεστώτος αδειών για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, το οποίο θα επανεξεταστεί αργότερα.

Οι δηλώσεις έρχονται έπειτα από δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία λίγο πριν από τη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα.

Πρακτικά οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο πλαίσιο που θα τεθεί στις συνομιλίες των δύο ηγετών.

Η Κίνα επεξεργάζεται περίπου το 90% των σπάνιων γαιών του κόσμου, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους ηλιακούς συλλέκτες έως τα smartphone.

Σε ό,τι αφορά τη σόγια, καθώς ο εμπορικός πόλεμος άρχισε να εντείνεται, η Κίνα σταμάτησε όλες τις παραγγελίες σόγιας, πλήττοντας τους αγρότες των ΗΠΑ. Το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής σόγιας στον κόσμο, μεγάλο μέρος της οποίας είναι αμερικανικής προέλευσης.

Ο Μπέσεντ υπαινίχθηκε ότι το μποϊκοτάζ μπορεί να τελειώσει σύντομα, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. «Είμαι αγρότης που βγάζει σόγια, οπότε έχω νιώσει και εγώ αυτόν τον πόνο... Νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των αγροτών», είπε.

Επισήμανε ότι, όταν οι δύο πρόεδροι ανακοινώσουν εμπορική συμφωνία την ερχόμενη Πέμπτη, οι Αμερικανοί καλλιεργητές σόγιας «θα αισθανθούν πολύ ωραία σχετικά με αυτό που συμβαίνει, αυτή την εποχή και τις επόμενες εποχές για αρκετά χρόνια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από τη 1η Νοεμβρίου αν η Κίνα εντείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και των απαραίτητων τεχνολογιών για την επεξεργασία τους.

Αλλά ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε στο ABC αισιόδοξος ότι «το αποφύγαμε αυτό», δηλαδή τους υπέρογκους νέους δασμούς.

Σε ένα άλλο εκκρεμές ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών, ο Μπέσεντ είπε πως οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για μεταβίβαση της κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογής βίντεο TikTok στον έλεγχο των ΗΠΑ επιλύθηκαν και ότι ο Τραμπ και ο Σι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Οι ΗΠΑ έχουν επιδιώξει να αποσπάσουν τις δραστηριότητες της εφαρμογής στις ΗΠΑ από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η TikTok είχε προηγουμένως ενημερωθεί ότι έπρεπε να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ ή να κλείσει, αλλά ο Τραμπ έχει καθυστερήσει τέσσερις φορές την εφαρμογή της απαγόρευσης για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις. Η τελευταία παράταση φτάνει έως τον Δεκέμβριο.