Δύο προφυλακίσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες της προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Δεύτερη προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) από ανακριτή και εισαγγελέα στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ , που αποκτούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης μέσω δόλιων μεθόδων.

Ενώπιον του ανακριτή, αναμένονται πλέον οι απολογίες άλλων δύο κατηγορούμενων από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια.

Η πρώτη προφυλάκιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας κατηγορούμενος με συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Από χθες που ξεκίνησε η απολογητική διαδικασία για τους 37 κατηγορούμενους, έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για απολογία 23 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι δύο προαναφερόμενοι θα οδηγηθούν στην φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο και την Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος