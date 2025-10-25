Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για το διπλό φονικό

Στην τελική ευθεία έχει μπει όπως φαίνεται, η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Οι Αρχές "βλέπουν” ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκτέλεσης όπως και σχέδιο διαφυγής.

"Υπάρχει έρευνα για ένα άτομο που είχε βοηθητικό χαρακτήρα στην υπόθεση και προφανώς ένα άπληστο άτομο που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και που πλήρωσε από την τσέπη του για να γίνουν όλα αυτά. Πάντα η ΕΛ.ΑΣ. "δένει" πρώτα την υπόθεση ώστε αμέσως να γίνουν τα εντάλματα σύλληψης", ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

"Άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος θα κληθούν ίσως και εντός της εβδομάδας, να δώσουν νέα κατάθεση. Επίσης έχει γίνει άρση απορρήτου", συνέχισε.