Γιώργος Κωνσταντίνου: Είχα πέσει με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη

Ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου περιέγραψε ένα ατύχημα που είχε ως νεαρός οδηγός κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960.

Ο κ. Κωνσταντίνου εξήγησε ότι, ενώ ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, το όχημά του έπεσε σε ένα γκρεμό είκοσι μέτρων στην περιοχή των Τεμπών.

Ο γνωστός καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι ήταν απερισκεψία να επιχειρήσει το συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς δεν είχε επαρκή εμπειρία στην οδήγηση.

Ξεκινώντας την αφήγησή του, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) ο ηθοποιός είπε «Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια – δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό. Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε πως στα Τέμπη, το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε μια χαράδρα είκοσι μέτρων. Ο ίδιος κατάφερε να αναρριχηθεί μόνος του στον δρόμο, με τα οχήματα στην Εθνική Οδό να ακινητοποιούνται δεξιά και αριστερά. «Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν με πήραν γιατί είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό», θυμήθηκε.