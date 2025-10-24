Γιώργος Λάνθιμος: Ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Bugonia», ο Γιώργος Λάνθιμος έκανε γνωστή την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο.

Σε νέα συνέντευξή που έδωσε ο Γιώργος Λάνθιμος δήλωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί για ένα διάστημα από την δημιουργία ταινιών, αναγνωρίζοντας πως έχει εξαντληθεί έπειτα από μια έντονη τριετία με συνεχόμενες κινηματογραφικές παραγωγές. Όταν ρωτήθηκε πώς καταφέρνει να διατηρεί έναν τόσο απαιτητικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, ο γνωστός σκηνοθέτης παραδέχτηκε στο «Collider» ότι έχει φτάσει στα όριά του: «Λοιπόν, δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό άλλο. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί αυτό ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ. Μπορείτε να με δεσμεύσετε γι’ αυτό. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο».

Παράλληλα, ο Γιώργος Λάνθιμος υπενθύμισε πως μετά την επιτυχία της ταινίας «The Favourite» το 2018, είχε ήδη επιλέξει να απέχει συνειδητά από τον κινηματογράφο για πέντε χρόνια.

Την περίοδο εκείνη μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε προετοιμασία για τρία συγκεκριμένα πρότζεκτ, που αργότερα θα υλοποιούσε.