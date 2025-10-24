Σάκης Ρουβάς: Στο νοσοκομείο με την μητέρα του

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος
Η πρόσφατη επίσκεψη της Μαρίας Παναρέτου στην Αθήνα από την Κέρκυρα, όπου ζει μόνιμα, αυτή την φορά δεν έγινε μόνο για να δει τα παιδιά και τα εγγόνια της, αλλά και για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα και που την οδήγησε στην κλινική.
Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες για την οικογένεια Ρουβά, όμως όλα δείχνουν, πως η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr