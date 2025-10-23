Ν. Ανδρουλάκης: Κριτική σε Μητσοτάκη για Άγνωστο Στρατιώτη και ΟΠΕΚΕΠΕ- Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Βολές στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Alpha το βράδυ της Πέμπτης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για τη ρύθμιση σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς και για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Το μνημείο είναι ένα σύμβολο που πρέπει να ενώσει το έθνος. Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός αξιοποιεί αυτό το σύμβολο για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Και ο τρόπος που το έχει χειριστεί, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική αλλά και τη ντροπή», σημειώνοντας ότι υπήρχε ήδη νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του.

«Αν επτά χρόνια πρωθυπουργός δεν κατάλαβε την αναγκαιότητα να φέρει την τροπολογία, τη φέρνει μετά από δύο μέρες από την απεργία πείνας ενός ανθρώπου που έχει σκοτωθεί το παιδί του στα Τέμπη;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε την κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έχω απαντήσεις για όλα. ”Ουρά” των άκρων, της τοξικότητας, του διχασμού έγινε ο ίδιος. Όταν απέτυχε το πολιτικό του σχέδιο να φτιάξει μία Ελλάδα ισχυρή, μία κοινωνία δίκαιη, μία ζωή χωρίς ακρίβεια, πού έχει καταφύγει; Να έχουμε διαφθορά, διχόνοια, ατιμωρησία. Σε όλα αυτά είναι πρωταγωνιστής».

«Ο κ. Μητσοτάκης, δυστυχώς, λέει ατάκες που αναπαράγουν τα μέσα αλλά χωρίς να έχει σοβαρά επιχειρήματα», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Η λέξη ”αντίσκηνο” που χρησιμοποιείται για να υποτιμηθεί ένας απεργός πείνας που έχασε το παιδί του, εμένα δεν με εκφράζει», ενώ υπενθύμισε ότι επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη μπήκε ο Ρουβίκωνας στη Βουλή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ανίκανοι είναι, δεν είναι θέμα έλλειψης νόμου».

«Και ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Δένδιας πήραν αποστάσεις από αυτή την τοξικότητα. Άρα, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς, αφορά πολλούς ανθρώπους που δεν θέλουμε αυτή την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου».

Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κάθαρση θα έρθει όταν μάθουμε όλη την αλήθεια και πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Οι βασικοί υπεύθυνοι είναι η γαλάζια εγκληματική οργάνωση. Το ότι τις τελευταίες ημέρες ακούμε πάλι για εκατομμύρια, για Jaguar, για πανάκριβα πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά οι πρωταγωνιστές της ”γαλάζιας” συμμορίας δεν έρχονται στην Εξεταστική Επιτροπή εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ανάφερε ότι «ο πρωθυπουργός δεν επιτρέπει να διερευνηθούν οι υπουργοί του».

Για κόμμα Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού

«Ακούμε για πολλά κόμματα, δεν ακούμε μόνο για το κόμμα Τσίπρα. Ας κάνει ο καθένας το κόμμα που θέλει να κάνει. Θα μας κρίνει ο λαός», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «οργάνωσε παρασκηνιακά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ».

Παράλληλα, απέφυγε να σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Κατ’ αρχάς η ΝΔ είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι πολύ χαμηλότερα από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Όταν χάνεις σχεδόν τη μισή σου δύναμη, τα πράγματα δεν είναι καλά για εσένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανέβει όσο θα θέλαμε, θέλουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο, αλλά είναι σε μία καλύτερη φάση από ότι ήταν στο παρελθόν», προσθέτοντας: «Χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας, μεγάλη προσπάθεια. Δεν παλεύουμε με τα ίδια όπλα που παλεύει η ΝΔ».