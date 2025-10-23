Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αναφορά στη Βουλή για τα αιτήματα των τριτέκνων

Η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου κατέθεσε αναφορά για την ανάγκη διόρθωσης της μοριοδότησης των τρίτεκνων εκπαιδευτικών, μετά τη θεσμοθέτηση της ισόβιας αναγνώρισης της τριτεκνικής ιδιότητας.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Αναφορά προς τις Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατέθεσε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, διαβιβάζοντας επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γονέων Τριών Παιδιών στην Πάτρα.

Στην επιστολή, επισημαίνεται ότι, παρά την πρόσφατη αναγνώριση ισοβίως της τριτεκνικής ιδιότητας στους γονείς, που εξαγγέλθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει ήδη θεσμοθετηθεί, δεν υφίσταται προσαρμογή της μοριοδότησης των τρίτεκνων εκπαιδευτικών. Όπως σημειώνεται, η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 129814/Ε2, 15.10.2025) εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με το προηγούμενο καθεστώς, γεγονός που προκαλεί ζητήματα στην εφαρμογή του νόμου.

Η Ομοσπονδία ζητά την εναρμόνιση των διατάξεων και εγκυκλίων με τον νέο νόμο περί ισοβιότητας της τριτεκνικής ιδιότητας, καθώς και τη διόρθωση των μοριοδοτικών κριτηρίων στις μεταθέσεις, προσλήψεις και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα τέκνα έως 23 ετών ή έως 25 εφόσον σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία θεωρούνται προστατευόμενα μέλη και ως εκ τούτου θα πρέπει να καλύπτονται από το νέο πλαίσιο.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, εστιάζοντας στα αιτήματα των οικογενειών και αξιοποιώντας τη δυνατότητα του συγκεκριμένου κοινοβουλευτικού εργαλείου, μεταφέρει στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την ισόβια αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη διόρθωσης των σχετικών διοικητικών πράξεων και οδηγιών.