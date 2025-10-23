Ηλεία: Συνεχίζονται οι συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών

Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην Αμαλιάδα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δυο άνδρες σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ενός κατηγορούμενου και σε σωματικό έλεγχο που τους ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του ενός και κατέσχεσαν μια συσκευασία με -83- γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του δεύτερου συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν -1- πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ) και -1- αναδιπλούμενο σουγιά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.