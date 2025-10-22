Μεσολόγγι: Θλίψη για το θάνατο 45χρονης μητέρας

Βαρύ το πένθος σήμερα στην πόλη του Μεσολογγίου στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της 42χρονης Ντίνας Τσενικλόγλου, σύζυγος του Σταμάτη Γεωργακόπουλου.

Καταγόταν από την Πρέβεζα και είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπου και παρέμεινε στην πόλη, δημιουργώντας την δική της οικογένεια.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr εδώ και τέσσερα χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο, όμως σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και δύο υπέροχα παιδιά, την Μαριλένα και τον Γιάννη.