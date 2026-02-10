Έκθεση Πρυτανείας ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας – Εκτός campus τα επεισόδια»

«Εκτός του πανεπιστημιακού campus» έγιναν τα οποιαδήποτε επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Πρυτανείας του ΑΠΘ.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής από τις διοικητικές υπηρεσίες του ιδρύματος, σημειώνουν πως: «Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Η ανακοίνωση αφορά στα επεισόδια του Σαββάτου έξω από το ΑΠΘ, όπου σημειώθηκαν πάνω από 300 προσαγωγές υπόπτων.

Με βάση την αποτίμηση των υπηρεσιών του πανεπιστημίου, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές σε κτίρια, εξοπλισμό ή άλλες υποδομές, ενώ η λειτουργία του ιδρύματος συνεχίστηκε κανονικά.

Οι Πρυτανικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι η προστασία της πανεπιστημιακής περιουσίας και η ασφάλεια φοιτητών και προσωπικού παραμένουν βασική προτεραιότητα, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή προκάλεσαν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Με εντολή του προϊσταμένου εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι πρυτανικές Αρχές γνώριζαν για τη διεξαγωγή του πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων, αν είχε κατατεθεί αίτημα και αν είχε δοθεί σχετική άδεια, καθώς και ποια ήταν η στάση της εταιρείας φύλαξης του ιδρύματος. Για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, ενώ το Υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει απαντήσεις από την Πρυτανεία.

Από την πλευρά τους, οι Πρυτανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια και κάνουν λόγο για «θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία» που «μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών». Την ίδια ώρα, επισημαίνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. για τον καταλογισμό ευθυνών και θέτουν το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».