Τσικνοπέμπτη με βροχές και καταιγίδες - Στη δυτική Ελλάδα τα περισσότερα φαινόμενα

Άστατος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν και το έθιμο του ψησίματος της Τσικνοπέμπτης.

Εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες - Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Ειδικότερα, με διαδοχικές κακοκαιρίες θα κυλήσει η εβδομάδα και αναμένεται να δούμε φαινόμενα σαν αυτά που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, με μετατοπίσεις βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Ευρώπη.

Θα κυριαρχήσουν οι βροχές, οι νοτιάδες τις περισσότερες ημέρες, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα, όπως προβλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Την Τσικνοπέμπτη περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Θα δούμε μια πρόσκαιρη βελτίωση την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα χαλάσει ξανά.

Οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιάδες και θα πνέουν από 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα μείνει χαμηλά, ωστόσο θα δούμε μέχρι και 17 βαθμούς σε πολλές περιοχές και 18 στην Κρήτη.

Ο καιρός την Τρίτη 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 13-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.