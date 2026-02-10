Ελλάδα-Αλβανία σε χρόνο ρεκόρ -Ξεκίνησε η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου

Αποκαλυπτικά είναι τα πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν την πρόοδο των εργασιών στον υπό κατασκευή οδικό άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά, μήκους 70 χιλιομέτρων, που θα ενταχθεί στον Διευρωπαϊκό Διάδρομο Orient East Med.

Αυτό το μείζονος σημασίας έργο, θα αποτελέσει τμήμα του «Μπλε Διαδρόμου», του μεγάλου οδικού δικτύου 1.500 χιλιομέτρων που θα ξεκινά από την Τεργέστη της Ιταλίας και θα φτάνει μέχρι την Καλαμάτα.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, που θα δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας των απομονωμένων ορεινών κοινοτήτων της Ηπείρου, και θα καταστήσει την περιοχή, πύλη εμπορίου και τουρισμού προς τη Δυτική Ευρώπη και τη Νότια Βαλκανική.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλο, το έργο θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2029, ενώ ήδη από τον περασμένο Μάρτιο έχει εκταμιευτεί η πρώτη δόση ύψους 10,58 εκατομμυρίων ευρώ για τις προπαρασκευαστικές εργασίες, τις πρώτες εγκαταστάσεις και τις προμήθειες εξοπλισμού.

Όσον αφορά τη πρόοδο του έργου που θα εκσυγχρονίσει τις μετακινήσεις στα Βορειοδυτική Ελλάδα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες προπαρασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν εκχερσώσεις και αποψίλωση βλάστησης, με διαμόρφωση και εξομάλυνση του εδάφους.

Θυμίζουμε πως ο άξονας «Ιωάννινα – Κακαβιά» θα λειτουργήσει ως δυτικός κάθετος της Εγνατίας Οδού, με δύο βασικά υποτμήματα:

Υποτμήμα 1: Ιωάννινα – Καλπάκι. Αφορά νέο τμήμα μήκους 46,4 χιλιομέτρων, με έξι ανισόπεδους κόμβους, μεταξύ των οποίων και ο κόμβος Πασσαρώνος (μήκους 1,47 χλμ.), που αποτελεί προαιρετικό έργο.

Υποτμήμα 2: Καλπάκι – Κακαβιά. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού μήκους 23,1 χιλιομέτρων, μέχρι τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, ο οποίος θα συνδέει πλέον με ασφάλεια την Ήπειρο με την Αλβανία.

Το έργο αναδεικνύει και την ιστορική σημασία της περιοχής, καθώς στο Καλπάκι, εκεί που τα δύο υποτμήματα συναντιούνται, βρίσκεται και ο ιστορικός λόφος με το μνημείο του Έλληνα μαχητή, τιμώντας τους πεσόντες.