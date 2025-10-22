Back to Top
Η κακοκαιρία «χτύπησε» Αχαΐα, Ηλεία και Ιόνιο - Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 22/10 κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ τις πρώτες απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως την Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο. Έως τις 17:45 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς (75 χιλιοστά).

Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης έως τις 17:45 της Τετάρτης 22/10 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

