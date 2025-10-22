Συστήνεται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Το χειρότερο σενάριο του lockdown, σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων απέκλεισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης, 22.10.2025.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου, ο Κώστας Τσιάρας, σημείωσε, ότι σε αντιδιαστολή με τον ιό της πανώλης που είχε παρατηρηθεί στα αιγοπρόβατα, ο «χρόνος ζωής του ιού της ευλογιάς είναι 6 μήνες».

«Είναι ζωτικής σημασίας να πάρουμε όποιο μέτρο χρειάζεται για να κρατήσουμε ζωντανή την κτηνοτροφιική παραγωγή. Αλλά δεν θα κάνουμε lockdown», κατέληξε ο υπουργός.

«Είμαστε ενώπιον μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που θα δρομολογήσουν, με βάση την επιστημονική γνώση, συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο», είπε ακόμη.

Η εθνική Επιτροπή

Τη σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των προβάτων ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την πορεία εφαρμογής και εντατικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε παράνομους εμβολιασμούς ή σε όποιους δεν τηρούν τα μέτρα, που δεν θα λαμβάνουν και αποζημίωση.

Η Εθνική Επιτροπή θα περιλαμβάνει τους εξής και η τελική της σύνθεση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ – καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΗΤΑΣ – καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ – κτηνίατρος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Γενική Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων στον τομέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Κτηνιάτρων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ – καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ – Επίκουρη καθηγήτρια κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ – Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τον συντονισμό της επιτροπής θα αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όσον αφορά το έργο της επιτροπής, θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορονοϊού, έχοντας συνεχή παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Η συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών θα είναι στενή και θα εφαρμόζονται άμεσα τα μέτρα με επιστημονική τεκμηρίωση. Επιπλέον, θα υπάρξει νομοθετική θωράκιση για την εφαρμογή των μέτρων με ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες ενώ θα είναι και ταχύτερη η διαδικασία αποζημιώσεων σε πληγέντες κτηνοτρόφους.

Αυστηρότεροι έλεγχοι

Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομους εμβολιασμούς, δεν θα λαμβάνουν καμία αποζημίωση.

Εφαρμόζοντας ένα αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές, δε θα επιδοτείται η παρανομία.

Ακόμη θα υπάρχει στενότερη συνεργασία με Αστυνομία και εισαγγελικές αρχές ενώ θα ενισχυθεί και το προσωπικό στο πεδίο για πιο αποτελεσματική επιτήρηση εκτεταμένους ελέγχους και εφαρμογή μέτρων.

Τέλος θα υπάρχει πρόβλεψη για την έγκαιρη υγειονομική ταφή ή καύση εντός 72 ωρών.

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και τόνισε μεταξύ άλλων ότι στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει ένας σχεδιασμός ανασύστασης του κεφαλαίου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει εν μέσω της ευλογιάς. Παράλληλα, ήδη έχουν ξεκινήσει αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων, ενώ η πρώτη καταβολή που θα γίνει θα αφορά τις ζωοτροφές. Ακόμη θα δοθούν αποζημιώσεις και για τα παλιά βιολογικά αλλά μετά τους ελέγχους.

Το θέμα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει «να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, να προηγηθούν πραγματικοί, διασταυρωτικοί έλεγχοι και να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Η μεγάλη προτεραιότητα για τον πρωτογενή τομέα, που στηρίζεται στους ευρωπαϊκούς πόρους, είναι να κρατήσουμε τη ροή πόρων για την πατρίδα μας».

«Είμαστε αποφασισμένοι το θέμα της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ να το φτάσουμε μέχρι τέλους», είπε, σχολιάζοντας τη σημερινή επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία όπως είπε ενημερώθηκε από τα site, καθώς δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου του.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μπιλλίνης σημείωσε ότι πέραν του ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά, τυχόν διενέργεια του παράνομου εμβολίου θα δημιουργήσει προβλήματα.