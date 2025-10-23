Όταν ο Γουίλιαμ γίνει βασιλιάς: Οι 5 που θα χάσουν τους τίτλους τους

Αποφασισμένος να κάνει αλλαγές όταν ανέβει στον θρόνο της Βρετανίας είναι ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει δεν θα διστάσει να λάβει δύσκολες αποφάσεις όταν γίνει βασιλιάς και τώρα αποκαλύπτεται ότι στα πλάνα του είναι να αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους από πέντε πρόσωπα, εκτός του πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, που παραιτήθηκε από τους βασιλικούς του τίτλους λόγω του σκανδάλου Επστάιν.

«Η αλλαγή είναι στο πρόγραµµά µου» έχει πει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ. «Αγκαλιάζω και απολαµβάνω τις αλλαγές, δεν τις φοβάµαι», είπε. «Αυτό είναι που µε συναρπάζει: η δυνατότητα να φέρω κάποιες αλλαγές. Οχι υπερβολικά ριζοσπαστικές, αλλά αυτές που είναι αναγκαίες».

Έτσι ο διάδοχος του θρόνου επανεξετάζει τα ονόματα – εκτός του πρίγκιπα Άντριου – που δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να φέρουν κάποιον βασιλικό τίτλο.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο του Γουίλιαμ βρίσκονται πέντε μέλη της βασιλικής οικογένειας που φαίνεται πως θα δουν τους τίτλους τους να αφαιρούνται όταν αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Πρόκειται για τους: πρίγκιπα Χάρι, πρίγκιπα Άρτσι, πριγκίπισσα Λίλιμπετ, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία.

Η αλλαγή θα εφαρμοστεί με βασιλικό εκτελεστικό διάταγμα γνωστό ως «letters patent», το οποίο θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο τις πρώτες εβδομάδες της βασιλείας του.

Ο Tom Sykes, βασιλικός αναλυτής εξήγησε στην ιστοσελίδα Daily Beast ότι «ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να αφαιρέσει τον τίτλο του “πρίγκιπα” από τον Άντριου. Το ίδιο θα πράξει και για ακόμα πέντε άτομα αφαιρώντας τους επίσης και τα ασφαλιστικά τους προνόμια όταν ανέλθει στον θρόνο, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του και γνωρίζουν τα σχέδιά του».

«Εκτός από τον Άντριου, ο οποίος τυπικά έχει το δικαίωμα να κρατήσει τον τίτλο του πρίγκιπα εκ γενετής, σκοπεύει να αφαιρέσει τους πριγκιπικούς τίτλους και από τη Βεατρίκη, την Ευγενία, τον Χάρι, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ».

Υπενθυμίζεται ότι πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται από τα καθήκοντά τους ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας τον Ιανουάριο του 2020, και το ζευγάρι διαμένει πλέον στην Καλιφόρνια με τα παιδιά τους.