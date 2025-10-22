Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου η κηδεία του

Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο 25 Οκτω...

Θα γίνει δημοσία δαπάνη

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 θα τελεστεί η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και θα γίνει δημοσία δαπάνη. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ειδήσεις Τώρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της αστυνομίας σε Βόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη- 37 συλλήψεις

Πάνος Ρούτσι: Επιχείρησε να με πατήσει αμάξι με φιμέ τζάμια

Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις