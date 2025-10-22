Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου η κηδεία του

Θα γίνει δημοσία δαπάνη
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 θα τελεστεί η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και θα γίνει δημοσία δαπάνη. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.
