Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Καθυστερημένο και αποπροσανατολιστικό το κυβερνητικό ενδιαφέρον για τα αρδευτικά στην Αχαΐα»

«Η Αχαΐα αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς νομούς της χώρας με έντονη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή του Βουλευτή Μαγνησίας και Τομεάρχη Υποδομών Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης αναδεικνύοντας την πλήρη απουσία της Αχαΐας από τον εθνικό σχεδιασμό αρδευτικών έργων παρά τη διαθεσιμότητα πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα "Ύδωρ 2.0" και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Αχαΐα αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς νομούς της χώρας με έντονη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Ωστόσο, η παντελής έλλειψη σύγχρονων αρδευτικών έργων αφήνει τους παραγωγούς εκτεθειμένους στην κλιματική κρίση, την ξηρασία και τις ακραίες καιρικές μεταβολές.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι τα αρδευτικά έργα αποτελούν πλέον υπαρξιακή ανάγκη του πρωτογενούς τομέα ενώ δεν νοείται σύγχρονη και βιώσιμη γεωργία

χωρίς τέτοιες στοιχειώδης υποδομές. Η μοναδική υποδομή που λειτουργεί είναι η λιμνοδεξαμενή Ντασκά στην Ερυμάνθεια Τριταίας, ενώ το έργο μεταφοράς νερού από το φράγμα Πηνειού προς τη Δυτική Αχαΐα παραμένει στάσιμο, παρά τις δεσμεύσεις ακόμη και του Πρωθυπουργού.

Η Αχαΐα, παρά το όψιμο, καθυστερημένο και αποπροσανατολιστικό ενδιαφέρον όπως εκφράστηκε από την επίσκεψη Μπακογιάννη, εξακολουθεί να στηρίζεται σε γεωτρήσεις και πεπαλαιωμένα συστήματα άρδευσης, γεγονός που καθιστά την παραγωγή μη βιώσιμη και αυξάνει το κόστος για τους αγρότες.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ρωτά τους αρμοδίους Υπουργούς γιατί η Αχαΐα έχει βρεθεί εκτός του σχεδιασμού για τα αρδευτικά έργα, για την τύχη του έργου μεταφοράς νερού από τον Πηνειό προς τον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας αλλά και την πορεία υλοποίησης των υπόλοιπων αρδευτικών έργων στην Ελλάδα και τον κίνδυνο απένταξής τους από τα χρηματοδοτικά προγράμματα εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων.