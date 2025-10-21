Επιτυχής η Ημερίδα για την Αρχαία Ελίκη & την Τοπική Ανάπτυξη στο Αίγιο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο, την περασμένη Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, η Ημερίδα για την Αρχαία Ελίκη και την Τοπική Ανάπτυξη, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους και παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον πολλοί συμπολίτες και φίλοι από την Πάτρα, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και άλλα κοινωνικά συμβάντα.

Στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Μυλωνάς εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμο, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος και ο Καθηγητής Γεώργιος Ξυδόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Τον κύκλο των παρουσιάσεων άνοιξε με κεντρική εισήγηση η Ντόρα Κατσωνοπούλου που παρουσίασε με power point το πολυδιάστατο και πρωτοποριακό επιστημονικό έργο που έχει συντελεστεί από το 1988 στην Περιοχή της Αρχαίας Ελίκης. Η ομιλήτρια, με ειδική αναφορά στα σημεία-σταθμούς της διεπιστημονικής έρευνας που οδήγησε στην ανακάλυψη της Αρχαίας Ελίκης και έλυσε έτσι ένα επιστημονικό αίνιγμα δεκαετιών της αρχαιολογικής επιστήμης, μετέφερε στο ακροατήριο με ξεκάθαρο και ανάγλυφο τρόπο το επιστημονικά τεκμηριωμένο από τις έρευνες και ανασκαφές ιστορικό παρελθόν της Αρχαίας Ελίκης και την ιδιαίτερη σημασία των πλούσιων ευρημάτων που φανερώνουν την διαχρονική αξία της για μια πορεία που υπερβαίνει χρονικά τα 3500 χρόνια. Παράλληλα, επεσήμανε τις αρνητικές συνέπειες για τον τόπο, της επί 12 έτη αναιτιολόγητης διακοπής των ανασκαφών και την εν γένει απαξιωτική διαχείριση των ευρημάτων εκ μέρους των εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Την κεντρική εισήγηση πλαισίωσαν με τις καίριες παρεμβάσεις τους, αναδεικνύοντας σημαντικές πτυχές του ζητήματος, οι εξής ομιλητές. Ο κ. Ευάγγελος Γαλετζάς, ως δικηγόρος Αθηνών χειρισθείς την υπόθεση στην ποινική της διάσταση, ανέπτυξε την όλη πορεία της νομικής διαδικασίας που είχε ως επιστέγασμα την απόρριψη των συμπερασμάτων των Επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ώστε οι τεκμηριωμένες από τον Έλεγχο ευθύνες να μην αποδοθούν. Ακολούθως, ο κ. Ανδρέας Βελισσάριος, Δρ Ιστορικός της Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέδειξε την σπουδαιότητα και την ωφελιμότητα του ερευνητικού έργου και των ευρημάτων στην Αρχαία Ελίκη για την επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού που συμμετέχουν στις έρευνες και τις μελέτες.

Στην συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Αιγιάλειας κ. Νίκος Καραΐσκος, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία της ανάδειξης της Αρχαίας Ελίκης για την αναπτυξιακή προοπτική της Αιγιάλειας και τόνισε την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης συνέχισης των ανασκαφών στην Αρχαία Ελίκη με πρωτοβουλίες και ενέργειες από κοινού με την ερευνητική ομάδα. Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο κ. Γιάννης Βασιλακόπουλος, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Αρχαία Ελίκη, ο οποίος προκήρυξε την ανάγκη συμπαράταξης όλων των τοπικών φορέων και καθενός ξεχωριστά από τους Αιγιαλείς σε δυναμική διεκδίκηση, με στόχο την άμεση συνέχιση των ανασκαφών και το τέλος της παράνομης διακοπής τους.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τοπικούς φορείς, με κοινό παρονομαστή το πάγκοινο αίτημα όλης της Αιγιάλειας για την συνέχιση του ανασκαφικού έργου από την Ντόρα Κατσωνοπούλου και την ερευνητική ομάδα, ως μείζον ζήτημα για την πρόοδο και ευημερία της Αιγιάλειας, δια των εκπροσώπων τους ως εξής: η κ. Κατερίνα Δημουλά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, ο κ. Ανδρέας Ρεκούτης, Α’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Αιγιαλείας, ο κ. Θεόφιλος Βασιλείου, Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου των «Απανταχού Αχαιών». Τις αντίστοιχες τοποθετήσεις του Προέδρου του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Αιγιαλείας Λάμπη Παπαδόπουλου και του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας Χρήστου Κανελλή, που συμμετείχαν σε επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός Αιγίου, μετέφερε στην Ημερίδα η Γεν. Γραμματέας της ΕΦΑΕΛ, Αρχαιολόγος Μαρία Καρβέλα, που συντόνισε και την εκδήλωση.