Πάτρα: Τι λέει ο Δήμος για το οξυμμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης

Ο Δήμος Πατρέων για το οξυμμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως προχωρά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μέτρων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εικόνας και την αποτελεσματικότερη ανακύκλωση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Η Δημοτική Αρχή, οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, προχωρούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων, πραγματοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση στο οξυμμένο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εικόνας και την αποτελεσματικότερη ανακύκλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση Την παραπάνω προσπάθεια θα ενισχύσει και η πρόσληψη 40 εργαζομένων ΙΔΟΧ τις επόμενες μέρες.

Το ιδιωτικοποιημένο σύστημα ανακύκλωσης και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.E.A.A.), που υποτίθεται θα έδινε λύσεις, κατέρρευσε, με ευθύνη τόσο της κυβέρνησης, όσο και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), με τον Δήμο Πατρέων να έχει αναλάβει πλέον και τη συλλογή των απορριμμάτων των μπλε κάδων, με το κόστος να επιβαρύνει επί της ουσίας τους Πατρινούς, τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Ο ΕΟΑΝ εκτός από το ρόλο του φοροεισπράκτορα τελών και εισφορών, όπως αυτά της «ταφής» και των «πλαστικών», εις βάρος τόσο των λαϊκών στρωμάτων, όσο και των Δήμων, παίζει ταυτόχρονα και το ρόλο του προστάτη φορέων και εκπροσώπων μονοπωλιακών ομίλων που παράγουν και διακινούν συσκευασμένα προϊόντα.

Παρά τις δυσκολίες, η παρέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου έχει ήδη φέρει αποτελέσματα στην καθαριότητα και την οργάνωση της ανακύκλωσης".