Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Κόλμαν Ντομίνγκο στο καστ του «Wicked: For Good»

Ο 55χρονος Αφροαμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) δανείζει τη φωνή του στο Δειλό Λιοντάρι στην επερχόμενη ταινία «Wicked: For Good» σε σκηνοθεσία Jon M. Chu που κάνει πρεμιέρα στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου 2025.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τους λογαριασμούς τόσο του φιλμ όσο και του Κόλμαν Ντομίνγκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα βίντεο που δείχνει τον σταρ να είναι περιτριγυρισμένος από λούτρινα σε σχήμα λιονταριού.

Το κλιπ ολοκληρώνεται με τον ίδιο να λέει: «Τα λέμε στον Οζ».

Στο σίκουελ του "Wicked" (2024), υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες & πάλι του Τζον Μ. Τσου (Jon M. Chu), αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλοι βασικοί χαρακτήρες από τον Μάγο του Οζ, συμπεριλαμβανομένων του Tin Man, του Scarecrow και της ίδιας της Dorothy.

Πρωταγωνιστούν η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) και η Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) ως η Καλή Μάγισσα Glinda και η Κακιά Μάγισσα της Δύσης Elphaba, αντίστοιχα.

Το καστ του καινούριου μουσικού φιλμ φαντασίας περιλαμβάνει όπως και στην 1η ταινία, εκτός από την Cynthia Erivo & την Ariana Grande, τον Jonathan Bailey, και τους Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, και τον Jeff Goldblum - Τζεφ Γκόλντμπλουμ.

Ο Colman Domingo αξίζει να θυμίσουμε πως έλαβε 2 συνεχόμενες υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου, υποδυόμενος τον ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Bayard Rustin στο βιογραφικό, κοινωνικό φιλμ "Rustin" (2023) και έναν έγκλειστο φυλακών στο "Sing Sing" (2024). Έχει παίξει σε σημαντικές ταινίες όπως το Lincoln (2012) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, και τα φιλμ The Butler (2013), Selma (2014), If Beale Street Could Talk (2018), Ma Rainey's Black Bottom (2020), Zola (2021), και The Color Purple (2023).