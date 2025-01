Στις υποψηφιότητες των 97ων Όσκαρ ξεχωρίζουν "Emilia Perez", "The Brutalist" και "Wicked" - Ποιοί έμειναν εκτός

Η Βραζιλιάνικης παραγωγής ταινία “I’m Still Here - Είμαι ακόμα εδώ” σε σκηνοθεσία του Βάλτερ Σάλες με την Fernanda Torres , η οποία έλαβε Golden Globe – Χρυσή Σφαίρα ερμηνείας, προτάθηκε τόσο για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, όσο και της καλύτερης Διεθνούς ταινίας ενώ ακόμα προτάθηκε για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου η Fernanda Torres, η οποία θα δώσει μάχη κυρίως με την Ντέμι Μουρ, η οποία & έλαβε την 1η υποψηφιότητα για Όσκαρ της καριέρας της για την εξαιρετική ερμηνεία της στην ταινία «Τhe Substance – To Eλιξήριο της Νιότης» , φιλμ που είδαμε και στην Πάτρα, το οποίο συνολικά "τρύπωσε" σε 5 κατηγορίες υποψήφιο για Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία & σκηνοθεσία.

Μουσική

«The Brutalist»

«Conclave»

«Emilia Perez»

«Wicked»

«The Wild Robot».

Κοστούμια

«A Complete Unknown»

«Conclave»

«Gladiator II»

«Nosferatu»

«Wicked».

Φωτογραφία

«The Brutalist»

«Dune: Part Two»

«Emilia Perez»

«Maria»

«Nosferatu».

Μοντάζ

«Anora»

«The Brutalist»

«Conclave»

«Emilia Perez»

«Wicked».

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, «Emilia Perez»

The Journey, «The Six Triple Eight»

Mi Camino, «Emilia Perez»

Like a Bird, «Sing Sing»

Never Too Late, «Elton John: Never Too Late».

Σκηνογραφία (Καλλιτεχνική Διεύθυνση)



«The Brutalist»

«Conclave»

«Dune: Part 2»

«Nosferatu»

«Wicked».

Διεθνής Ταινία

«I'm Still Here»

«The Girl with a Needle»

«Emilia Perez»

«The Seed of the Sacred Fig»

«Flow».

Ταινία Animation

«Flow»

«Inside Out 2»

«Memoir of a Snail»

«Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl»

«The Wild Robot».

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«Black Box Diaries»

«No Other Land»

«Porcelain War»

«Soundtrack to a Coup d' Etat»

«Sugarcane»

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«Death by Numbers»

«I am Ready, Warden»

«Incidents»

«Instruments of a Beating Heart»

«The Only Girl in the Orchestra».

Οπτικά Εφέ

«Alien: Romulus»

«Better Man»

«Dune: Part 2»

«Kingdom of the Planet of the Apes»

«Wicked».

Ήχος

«A Complete Unknown»

«Dune: Part 2»

«Emilia Perez»

«Wicked»

«The Wild Robot».

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

«A Different Man»

«Emilia Perez»

«Nosferatu»

«The Substance»

«Wicked».

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«Beautiful Men»

«In the Shadow of the Cypress»

«Magic Candies»

«Wander to Wonder»

«Yuck!».

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«A Lien»

«Anuja»

«I'm Not a Robot»

«The Last Ranger»

«The Man Who Would Not Remain Silent».

Απί τα πρώτα σχόλια που είδαμε, ήταν το σνομπάρισμα που υπήρξε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών που απονέμει τα Όσκαρ σε ταινίες όπως το «Babygirl» με την Νικόλ Κίντμαν, το «Μaria» για τη Μαρία Κάλλας με την Αντζελίνα Τζολί (η ταινία του Πάμπλο Λαραΐν κέρδισε μόνο 1 υποψηφιότητα για τον Διευθυντή Φωτογραφίας, Έντουαρντ Λάχμαν) και το «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο με την τολμηρή ερμηνεία του Ντάνιελ Κρεγκ που έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων.

Ακόμα η ταλαντούχα Σελίνα Γκομέζ του "Emilia Perez" έμεινε εκτός κούρσας εν αντιθέσει με τις συμπρωταγωνίστριες της, Κάρλα Σοφία Γκασκόν και Ζόι Σαλντάνα που είναι υποψήφιες.

Το «Gladiator II» του Ρίντλει Σκοτ επίσης σεν εντυπωσίασε τα μέλη της Ακαδημίας ούτε & ο Ντενζέλ Ουάσινγκτον στον β' ρόλο ενώ η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, Πάμελα Άντερσον που ακουγόταν & περίμενε να κάνει την έκπληξη, δεν άκουσε το όνομα της στην κατηγορία α' γυναικείου ρόλου για το φιλμ «Τhe Last Showgirl» που προγραμματίζεται να βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 27-2.

Τέλος αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση του φιλμ «Nickel Boys», το οποίο μπήκε στην Οσκαρική κούρσα, απ' όσο φαίνεται, στην τελική ευθεία πριν το νήμα. O σκηνοθέτης/διευθυντής φωτογραφίας του φιλμ Ραμέλ Ρος μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη ένα βραβευμένο με Πούλιτζερ και εμβληματικό για την Black Αμερική, μυθιστόρημα που ακολουθεί τη φιλία δύο αγοριών που προσπαθούν να επιβιώσουν σ’ ένα σκληρό αναμορφωτήριο στην Φλόριντα των 60ς, αναφέρει το flix.gr. Το "Nickel Boys" είναι υποψήφιο για 2 Όσκαρ, καλύτερης ταινίας & διασκευασμένου σεναρίου.

Ακόμα άξιο αναφοράς είναι & η αναγνώριση με υποψηφιότητα για Όσκαρ για τους πρωταγωνιστές του "The Apprentice" με θέμα τον Ντόναλντ Τραμπ σε νεότερη ηλικία. Προτάθηκαν ο Σεμπάστιαν Σταν για α' ανδρικό ρόλο και ο Τζέρεμι Στρονγκ για β' ανδρικό.

Να μην παραλείψουμε και τις 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ που πήρε το έπος φαντασίας «Dune: Μέρος Δεύτερο» σε σκηνοθεσία του 57χρονου Γαλλοκαναδού Ντενί Βιλνέβ, μία ταινία που αγαπήθηκε πολύ από κοινό και κριτικούς, με εισπράξεις 714.4 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η σημαντικότερη υποψηφιότητα του είναι για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ωστόσο ο ταλαντούχος δημιουργός Ντενί Βιλνέβ έμεινε απέξω & πάλι από την έντονα ανταγωνιστική, είναι αλήθεια, πεντάδα των καλύτερων σκηνοθετών.

Η 97η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ όπως προείπαμε, θα γίνει την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025 (ξημερώματα Δευτέρας 3-3 στην Ελλάδα), στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον Κόναν Ο'Μπράιεν.