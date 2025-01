Όσκαρ 2025: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες

Μετά από δύο αναβολές στην ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ λόγω τωνφονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, σήμερα θα μάθουμε ποιες ταινίες και ποιοι ηθοποιοί θα πάνε για το χρυσό αγαλματίδιο.

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα (23.01.2024) και αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την καλύτερη ταινία, θα ξεκινήσει σήμερα στις 15:30 ώρα Ελλάδος. Η τελετή απονομής, με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’ Μπράιεν, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου του 2025.

Τα blockbusters όπως το Wicked και το Dune: Part Two θα βρεθούν αντιμέτωπα με πιο καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπως τα Emilia Pérez, Conclave και The Brutalist.

Στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού, πολλές υποψήφιες ηθοποιοί επιστρέφουν μετά από χρόνια αποχής.

Μία από αυτές η Ντέμι Μουρ, με την ερμηνεία της στην ταινία The Substance, είναι ένα από τα φαβορί, ενώ η Πάμελα Άντερσον έχει ήδη προκαλέσει έκπληξη με υποψηφιότητες σε SAG και Χρυσές Σφαίρες για το The Last Showgirl.

Η Μαριάν Ζαν-Μπατίστ ενδέχεται να διεκδικήσει υποψηφιότητα για το Hard Truths, ενώ η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει με την ερμηνεία της ως Μαρία Κάλλας στο Maria, χωρίς ωστόσο να θεωρείται σίγουρη η υποψηφιότητά της.

Ο Σεμπάστιαν Σταν έχει δύο πιθανότητες για υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού, τόσο για το The Apprentice, όπου υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ σε νεαρή ηλικία, όσο και για το A Different Man. Στην ίδια κατηγορία, υποψήφιοι αναμένονται ο Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist) και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, για τον ρόλο του ως Μπομπ Ντίλαν στο A Complete Unknown.

Στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου, η Αριάνα Γκράντε είναι σχεδόν βέβαιη για το Wicked, ενώ η Σελένα Γκόμεζ ίσως προταθεί για το Emilia Pérez. Η Ζόι Σαλντάνα, ωστόσο, παραμένει φαβορί μετά τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες.

Τα blockbusters και oι ανατροπές στα φετινά Όσκαρ

Μπορεί φέτος να μην έχουμε το φαινόμενο Barbie ή Oppenheimer, αλλά δεν λείπουν τα blockbusters που θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν στις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Το Wicked, μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του 2024, αναμένεται σχεδόν σίγουρα να διεκδικήσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Αντίθετα, το Gladiator II, παρά τα μεγάλα έσοδά του, δύσκολα θα βρεθεί στη λίστα των υποψηφιοτήτων. Σημαντικές πιθανότητες συγκεντρώνει και το Dune: Part Two, το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης επιστημονικής φαντασίας, που είναι πιθανό να προταθεί όχι μόνο για την Καλύτερη Ταινία, αλλά και για αρκετά τεχνικά βραβεία.

Στην κατηγορία κινουμένων σχεδίων, η ταινία Inside Out 2, που αποτέλεσε την ταινία με τα μεγαλύτερα έσοδα της περασμένης χρονιάς, φαίνεται σίγουρο ότι θα είναι υποψήφια, όπως και το δημοφιλές The Wild Robot.

Μια ταινία-έκπληξη που μπορεί να κλέψει την παράσταση στην κατηγορία κινουμένων σχεδίων είναι το Flow, μια εξαιρετική παραγωγή από τη Λετονία για μια γάτα που συνεργάζεται με άλλα ζώα, για να επιβιώσουν μετά από μια πλημμύρα.

Τέλος, στις σκηνοθετικές υποψηφιότητες, όλοι οι κύριοι διεκδικητές, όπως ο Μπρέιντι Κόρμπετ (The Brutalist) και ο Ζακ Οντιάρ (Emilia Pérez), είναι πιθανοί πρώτοι υποψήφιοι στα Όσκαρ.

Γιατί δεν υπάρχει φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας φέτος

Συνήθως, στα Όσκαρ, υπάρχει μια ταινία που ξεχωρίζει ως φαβορί για την Καλύτερη Ταινία και «σαρώνει» στις απονομές βραβείων της σεζόν, όπως έγινε με το Oppenheimer το 2024. Ωστόσο, φέτος αρκετές ταινίες να έχουν ίσες πιθανότητες για τη νίκη. Η ασάφεια αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι διαφορετικές ταινίες έχουν κερδίσει βραβεία στις εκδηλώσεις που προηγούνται των Όσκαρ.

Συνολικά, έξι ταινίες θεωρούνται βασικοί διεκδικητές του κορυφαίου βραβείου, ανάλογα με την πορεία που θα έχουν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι ταινίες The Brutalist και Emilia Pérez ξεχώρισαν, κερδίζοντας τα δύο σημαντικότερα βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, γεγονός που τους έδωσε ώθηση στην κούρσα.

Παράλληλα, οι ταινίες Conclave και Anora είναι ευρέως αγαπητές και λιγότερο διχαστικές συγκριτικά με άλλες υποψηφιότητες. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να τις ευνοήσει στο σύστημα προτίμησης ψήφων, όπου οι ψηφοφόροι κατατάσσουν τις υποψήφιες ταινίες με σειρά προτίμησης.

Υπάρχουν ταινίες που θα μπορούσαν να κάνουν την έκπληξη. Όπως το A Complete Unknown που είχε εξαιρετική παρουσία στις υποψηφιότητες των SAG, κάτι που δείχνει ότι διαθέτει ισχυρή δυναμική.

Επιπλέον, το Wicked αναμένεται να λάβει πολλές υποψηφιότητες, και η μεγάλη εμπορική του επιτυχία το καθιστά υπολογίσιμη δύναμη. Η αβεβαιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας καθιστά τη φετινή απονομή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, καθώς όλα είναι ανοιχτά και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τον τελικό νικητή.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων θα μεταδοθεί ζωντανά από το BBC News και τα επίσημα κανάλια της Ακαδημίας.

πηγή newsit.gr