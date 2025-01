Όσκαρ 2025: Το «Emilia Pérez» σπάει ρεκόρ με 13 υποψηφιότητες - Η λίστα των υποψηφιοτήτων

Το «Emilia Pérez», το μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ σπάει ρεκόρ ξενόγλωσσης ταινίας με συνολικά 13 υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες όπως αυτές της «Καλύτερης Ταινίας» και «Α’ Γυναικείου Ρόλου» με την πρωταγωνίστρια Κάρλα Σοφία Γκασκόν να γράφει ιστορία καθώς είναι η πρώτη τρανς γυναίκα που αναγνωρίζεται σε κατηγορία Ερμηνείας. Εξαιρετικά τα έχει πάει και η κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ «Wicked» με 10 υποψηφιότητες και αναγνώριση για τις δύο πρωταγωνίστριες Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε. Το ιστορικό δράμα «The Brutalist» απέσπασε 10 υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες, ενώ οι ταινίες «A Complete Unknown» και «Κονκλάβιο» από οκτώ αντίστοιχα. Η πρόσφατη ταινία του Σον Μπέικερ, «Anora», έλαβε επτά υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων και αυτή της νεαρής πρωταγωνίστριας Μάικι Μάντισον. Αναλυτικά οι υποψηφιότητες: Β΄Ανδρικός Ρόλος: Γιούρι Μπορίσοβ (Anora), Κιέραν Κάλκιν (A Real Pain), Εντουαρτ Νόρτον (A Complete Unknown), Γκάι Πιρς (The Brutalist), Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice) Β’ Γυναικείος Ρόλος: Μόνικα Μπάρμπαρο (A Complete Unknown), Αριάνα Γκράντε (Wicked), Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist), Ισαμπέλα Ροσελίνι (Conclave), Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez) Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Beautiful Men, In the Shadow of the Cypress, Wander to Wonder, Yuck, Magic Candies Κοστούμια: A Complete Uknown, Conclave, Gladiator II, Nosferatu, Wicked Μικρού Μήκους Ταινία Live Action: Alien, Anuja, I’m not a robot, The Last Ranger, The Man who could not remain silent Μακιγιάζ και Κομμώσεις: A Different Man, Emilia Perez, Nosferatu, The Substance, Wicked Μουσική: The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked, The Wild Robot Διασκευασμένο Σενάριο: A Complete Unknown, Conclave, Emilia Perez, Nickel Boys, Sing Sing Πρωτότυπο Σενάριο: Anora, The Brutalist, A Real Pain, September 5, The Substance Α’ Ανδρικός Ρόλος: Αντριεν Μπρόντι (Τhe Brutalist), Τιμοτέ Σαλαμέ (A Complete Unknown), Ρέιφ Φάινς (Conclave), Σεμπάστιαν Στάν (The Apprentice), Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing) Α’ Γυναικείος Ρόλος: Σίνθια Ερίβο (Wicked), Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez), Μάικι Μάντισον (Anora), Ντέμι Μουρ (The Substance), Φερνάντα Τόρες (I’m still here) Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Flow, Inside Out 2, Memoir of a snail, The Wild Robot, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl Φωτογραφία: The Brutalist, Dune Part 2, Emilia Perez, Maria, Nosferatu Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ (Anora), Μπρέιντι Κορμπέτ (The Brutalist), Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown), Κοραλί Φαρζά (The Substance), Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez) Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ: Black box diaries, No other land, Porcelain War, Sugarcane, Soundtrack to a Coup d’Etat Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: Death by numbers, I am ready Warden, Incident, The Only Girl in the Orchestra, Instruments of a Beating Heart Μοντάζ: Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked Διεθνής Ταινία: I’m still here , The Girl with the Needle, Emilia Perez, Flow, The Seed of the Sacred Fig Καλύτερο Τραγούδι: El Mal (Emilia Perez), The Journey (The Six Triple Eight), Like a bird (Sing Sing), Mi Camino (Emilia Perez), Never Too Late (Elton John: Never Too Late) Καλύτερη Ταινία: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance, Wicked Σκηνογραφία: The Brutalist, Conclave, Dune Part 2, Nosferatu, Wicked Ηχος: A Complete Unknown, Dune Part 2, Emilia Perez, Wicked, The Wild Robot Οπτικά Εφέ: Alien: Romulus, Better Man, Dune Part 2, Kingdom of the Planet of the Apes, Wicked Η 97η τελετή απονομής των Οσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ. Πηγή: Protagon.gr