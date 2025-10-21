Back to Top
Εξάρχεια: Φορτηγό σφήνωσε στην Καλλιδρομίου- Zημιές σε 9 αυτοκίνητα

στιγμιότυπο από βίντεο Orange Press Agency

Αναστάτωση στα Εξάρχεια

Ένα φορτηγό προκάλεσε αναστάτωση στα Εξάρχεια, όταν στην προσπάθειά του να διασχίσει έναν στενό δρόμο προξένησε ζημιές σε αρκετά οχήματα και τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Καλλιδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση Καλλιδρομίου και Θεμιστοκλέους, όπου το φορτηγό «κόλλησε», προκαλώντας φθορές σε τουλάχιστον εννέα αυτοκίνητα. Ορισμένα από τα οχήματα υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ άλλα ελαφρύτερες.

«Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, ένας δεύτερος ένας τρίτος, μετά ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα» λέει κάτοικος της περιοχής.

