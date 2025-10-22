Ασθενής με Πάρκινσον έπαιζε κλαρινέτο κατά τη διάρκεια πρωτοποριακής εγχείρησης στον εγκέφαλο

Δείτε το απίστευτο βίντεο

Μια γυναίκα με νόσο του Πάρκινσον έπαιζε κλαρινέτο ενώ βρισκόταν στο χειρουργικό τραπέζι, σε μια πρωτοποριακή επέμβαση. Η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε στο King’s College Hospital του Λονδίνου όπου η 65χρονη Denise Bacon, συνταξιούχος λογοθεραπεύτρια και ενθουσιώδης μουσικός, παρέμεινε ξύπνια καθ’ όλη τη διάρκεια της τετράωρης διαδικασίας, επιτρέποντας στους γιατρούς να παρακολουθούν άμεσα τον αντίκτυπο της εγκεφαλικής διέγερσης στις κινήσεις της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Retired Parkinson’s patient plays clarinet during surgery and sees instant results <a href="https://t.co/tRFWI3XU0y">https://t.co/tRFWI3XU0y</a> <a href="https://t.co/vlaNbO1IEj">pic.twitter.com/vlaNbO1IEj</a></p>— The Independent (@Independent) <a href="https://twitter.com/Independent/status/1980446354334695884?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Aσθενής με Πάρκινσον έπαιζε κλαρινέτο στο χειρουργείο

Η Bacon διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον το 2014, και τα χρόνια που ακολούθησαν είδε σταδιακά τη μυϊκή δυσκαμψία και τη βραδύτητα κινήσεων να περιορίζουν τη ζωή της. Δραστηριότητες που αγαπούσε, όπως το περπάτημα, το κολύμπι, ο χορός και φυσικά το παίξιμο του κλαρινέτου, έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες. Πέντε χρόνια πριν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την East Grinstead Concert Band, όπου έπαιζε επί σειρά ετών. Η επέμβαση DBS περιλαμβάνει την εμφύτευση λεπτών ηλεκτροδίων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, τα οποία στέλνουν ελεγχόμενα ηλεκτρικά σήματα για να ρυθμίσουν τη δραστηριότητα των νευρικών κυκλωμάτων που έχουν επηρεαστεί από τη νόσο. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, η ασθενής λάμβανε μόνο τοπική αναισθησία στο κρανίο και στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο νευροχειρουργός καθηγητής Keyoumars Ashkan τοποθετούσε τα ηλεκτρόδια με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πλαίσιο-πλοηγό.

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/3534339.html"></iframe>